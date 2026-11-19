A quinta-feira (19/11) terá muitas nuvens e chuva em Belo Horizonte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A manhã deve ter apenas chuva isolada, mas a partir da tarde há previsão de pancadas de chuva com trovoadas. A temperatura deve variar entre 17 °C e 28 °C, e a umidade relativa do ar fica entre 100% e 55%.

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A previsão por período é a seguinte:

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Manhã: muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada

Tarde: muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Noite: muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Seis regionais já superam a média do mês

A chuva desta quinta-feira cai sobre uma cidade que já recebeu mais água do que o esperado para todo o mês. Até as 6h, seis das dez regionais tinham passado de 236 mm, a média climatológica de novembro segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): Nordeste, Oeste, Pampulha, Barreiro, Noroeste e Centro-Sul. Os dados são da Defesa Civil de Belo Horizonte.

O maior acumulado é o da Região Nordeste, com 284,4 mm, ou 120,5% da média. Norte e Venda Nova estão praticamente no limite, com 99,7% e 99,2%, respectivamente. O Hipercentro continua sendo a área com menos chuva no mês, com 162,8 mm, ou 69% do esperado.

Acumulado de chuva em novembro, por regional

Os números abaixo vão até as 6h do dia 19/11:

Nordeste: 284,4 mm (120,5% da média)

Oeste: 279,2 mm (118,3%)

Pampulha: 274,2 mm (116,2%)

Barreiro: 271,6 mm (115,1%)

Noroeste: 268,2 mm (113,6%)

Centro-Sul: 257,4 mm (109,1%)

Norte: 235,4 mm (99,7%)

Venda Nova: 234,2 mm (99,2%)

Leste: 220,8 mm (93,6%)

Hipercentro: 162,8 mm (69%)

Madrugada teve chuva forte na capital

Nas 12 horas até as 6h desta quinta-feira, os maiores volumes foram registrados nas regiões Nordeste, com 27,6 mm, e Barreiro, com 27,4 mm. Em seguida veio a Centro-Sul, com 23 mm. Só nesse período, essas regionais receberam mais de 10% da chuva esperada para todo o mês. Os números por regional ficaram assim:

Nordeste: 27,6 mm (11,7% da média do mês)

Barreiro: 27,4 mm (11,6%)

Centro-Sul: 23 mm (9,7%)

Norte: 17,6 mm (7,5%)

Leste: 17,2 mm (7,3%)

Pampulha: 14,4 mm (6,1%)

Venda Nova: 13 mm (5,5%)

Oeste: 9,8 mm (4,2%)

Noroeste: 9,4 mm (4%)

Hipercentro: 7,8 mm (3,3%)

Solo encharcado exige atenção

Com o volume de chuva acumulado, o solo está saturado em boa parte da cidade. Nessas condições, o risco de deslizamentos, desabamentos e quedas de árvores aumenta, mesmo com chuvas moderadas. Quem mora em áreas de encosta deve ficar atento a trincas em paredes, portas e janelas emperradas, inclinação de muros, postes ou árvores e surgimento de minas d’água. Ao perceber qualquer um desses sinais, saia do imóvel e acione a Defesa Civil pelo telefone 199.

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Durante as trovoadas, evite áreas abertas e não se abrigue debaixo de árvores. Não atravesse ruas ou córregos alagados, nem a pé nem de carro.