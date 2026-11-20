Um homem de 32 anos foi preso suspeito de incendiar a casa da ex-companheira na noite dessa quinta-feira (19/11), em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O fogo destruiu os móveis de dois cômodos da residência e provocou danos estruturais no imóvel, que precisou ser interditado. Ninguém ficou ferido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 20h45, em uma residência localizada na Rua Arlete Teixeira Silva, no Bairro Canarinho.

Conforme informações levantadas pelos militares no local, o incêndio foi provocado pelo ex-companheiro da proprietária do imóvel. O suspeito foi localizado pela Polícia Militar em um bar próximo à residência e conduzido pelos policiais.

Ainda segundo relatos colhidos durante a ocorrência, o homem estaria agitado e se desentendeu com familiares antes de colocar fogo na casa. Também há informações de que ele faria uso de substâncias, mas não foi confirmado se estava sob efeito de alguma delas no momento do ocorrido.

Casa foi interditada

Quando os bombeiros chegaram ao local, o incêndio estava concentrado em dois cômodos da residência. As equipes combateram as chamas, mas todo o mobiliário desses ambientes foi consumido pelo fogo.

De acordo com a corporação, o calor intenso provocou danos estruturais na edificação. Diante dos estragos, os bombeiros acionaram a Defesa Civil Municipal para avaliar as condições de segurança da residência. O imóvel foi interditado preventivamente.

A previsão é de que equipes da Defesa Civil e da perícia da Polícia Civil compareçam ao local nesta sexta-feira (20) para realizar vistorias e apurar as circunstâncias do incêndio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não houve registro de feridos.