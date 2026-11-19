O transporte irregular de medicamentos pelas rodovias federais que cortam Minas Gerais ganhou uma dimensão expressiva em 2026. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 5.144 unidades de medicamentos neste ano, contra 548 em todo o ano passado, um aumento de aproximadamente 839%. Entre os produtos mais encontrados estão substâncias utilizadas para emagrecimento e procedimentos estéticos, muitas delas sem autorização para comercialização no Brasil. O cenário tem chamado a atenção dos policiais, que identificam diferentes estratégias para esconder e transportar as mercadorias, desde compartimentos improvisados em automóveis até cargas levadas em veículos de passeio.

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Segundo o inspetor Aristides Júnior, da PRF, os medicamentos voltados à perda de peso passaram a representar uma parcela significativa das apreensões realizadas pela corporação. "Ultimamente, a maior parte das apreensões tem sido medicamentos para emagrecimento", afirma. O policial destaca que esse tipo de produto tem aparecido com frequência nas fiscalizações, em meio à circulação de mercadorias cuja origem e regularidade sanitária nem sempre podem ser comprovadas.

O salto nos números chama a atenção não apenas pelo volume de unidades recolhidas, mas também pela natureza dos produtos. Diferentemente de apreensões de drogas ilícitas tradicionais, o transporte de medicamentos irregulares envolve substâncias que podem ser procuradas por consumidores interessados em emagrecimento, ganho de massa muscular ou intervenções estéticas. A demanda por esses produtos, inclusive os comercializados em formatos injetáveis, abre espaço para a circulação de mercadorias de origem desconhecida, importadas sem regularização ou vendidas sem autorização dos órgãos sanitários.

A PRF não detalhou, no balanço apresentado, quantas das 5.144 unidades correspondem especificamente a medicamentos para emagrecimento, nem discriminou os princípios ativos encontrados. O número reúne as apreensões de medicamentos feitas nas rodovias federais mineiras ao longo de 2026. Ainda assim, a avaliação da corporação aponta para a predominância de produtos associados ao mercado de emagrecimento e estética.

Mercado ilegal

O crescimento das apreensões nas estradas acompanha uma movimentação mais ampla das forças de segurança contra o comércio clandestino de medicamentos em Minas. Em maio, por exemplo, uma operação da Polícia Civil em Arcos, no Centro-Oeste do estado, terminou com a prisão de duas mulheres, de 18 e 44 anos, e um homem, de 49, suspeitos de comercializar anabolizantes e emagrecedores sem autorização. Segundo as investigações, o grupo utilizava indevidamente o nome de um médico para conferir credibilidade aos produtos anunciados.

Na ação, foram recolhidos medicamentos à base de tirzepatida e retatrutida, hormônios anabolizantes, seringas, agulhas, embalagens e materiais utilizados para acondicionar e enviar as substâncias. A suspeita era de que os envolvidos utilizavam a identidade do profissional sem consentimento dele.

Em julho, a Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Sanitas, com 11 mandados de busca e apreensão em Coronel Fabriciano, Caratinga e Belo Horizonte. As apurações apontaram, em tese, a existência de núcleos envolvidos na importação clandestina, no armazenamento, no fracionamento e na venda de medicamentos injetáveis para emagrecimento, especialmente produtos com tirzepatida e retatrutida.

O interesse comercial por essas substâncias está relacionado à popularização dos tratamentos farmacológicos para perda de peso. A tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro, por exemplo, é utilizada em tratamentos que exigem acompanhamento médico e controle das doses. No entanto, a procura por resultados rápidos e a possibilidade de encontrar produtos fora dos canais regulares de venda favorecem a oferta clandestina.

Em reportagem publicada pelo Estado de Minas em junho, dados da Polícia Federal já indicavam a dimensão do problema. Entre janeiro e maio de 2026, a corporação havia apreendido 3.524 unidades de medicamentos injetáveis para emagrecimento de origem estrangeira em Minas Gerais.

Risco além da irregularidade

A circulação de medicamentos sem procedência comprovada representa um problema que ultrapassa as questões fiscais e criminais. A ausência de controle sobre a fabricação, a composição, a conservação e o transporte impede que o consumidor tenha garantias sobre o conteúdo que está sendo aplicado ou ingerido.

No caso dos produtos injetáveis, as dúvidas envolvem desde a autenticidade do princípio ativo até a concentração da substância e as condições de armazenamento. Um medicamento transportado sem controle adequado pode apresentar alterações que comprometem sua qualidade. Também não há garantia de que a quantidade indicada no rótulo corresponda ao conteúdo efetivo do frasco ou da ampola.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mantém medidas de fiscalização contra produtos sem registro ou autorização sanitária. Em 9 de novembro, a agência determinou a apreensão do emagrecedor Ultra Shape, que não possui registro, notificação ou cadastro no órgão. A proibição abrange fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e uso do produto.

A decisão também incluiu medicamentos fabricados por uma empresa que não tem autorização para produzir esse tipo de produto. Entre os itens relacionados pela agência estão formulações de espinheira-santa, garra-do-diabo e combinações de plantas medicinais. A medida reforça que a oferta de um produto como medicamento, inclusive em plataformas digitais, não significa que ele tenha passado pela avaliação sanitária necessária.

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A regularização é uma etapa fundamental para que os órgãos competentes possam verificar a qualidade, a segurança e a eficácia dos medicamentos comercializados no país. Quando um produto entra no Brasil sem cumprir as exigências legais, não há a mesma garantia de fiscalização sobre sua origem e suas condições de fabricação.