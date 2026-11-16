Como canetas emagrecedoras têm 'revolucionado' o tratamento de diabetes

A diabetes não tem cura, mas as cada vez mais populares "canetas emagrecedoras" se tornaram uma arma importante no controle da doença e têm transformado a vida de muitos que vivem com a doença.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Esses medicamentos ajudam a garantir uma vida normal aos pacientes e, em alguns casos, levam ao que especialistas chamam de "remissão" da diabetes, quando os sintomas desaparecem e a doença fica temporariamente inativa.

O empresário Felipe Inckot, de 49 anos, é um exemplo. Há um ano e meio, ele recebeu diagnóstico do tipo 2 da diabetes, ainda em estágio inicial. De lá para cá, adotou um conjunto de medidas que levaram a uma perda considerável de peso, de 127 kg para os atuais 92 kg.

"Comecei a tomar Mounjaro [nome comercial da tirzepatida] e fiz uma reeducação alimentar e mudança do estilo de vida. Mudei da água para o vinho", relata. "Faço exercícios focados em musculação e aeróbicos e reaprendi a comer, deixando de lado a vida sedentária. Hoje, tenho outra disposição e todos os meus exames estão excelentes."

Os especialistas ressaltam que o uso de tais medicamentos precisa ter acompanhamento e orientação médica, tanto quanto à necessidade quanto à dosagem necessária para cada paciente.

O Brasil tem a sexta maior população de diabéticos do mundo — são 16 milhões de brasileiros com diagnóstico da doença, e este número pode ainda ser subestimado (leia mais abaixo). O dia 14 de novembro é considerado o Dia Mundial da Diabetes.

Diabetes não é apenas uma doença — existem vários tipos. As mais comuns são as do tipo 1, do tipo 2 e a gestacional. A primeira é autoimune.

"O próprio sistema imunológico destrói as células beta do pâncreas responsáveis pela produção de insulina", explica o médico Elson Paulozzi Nunes, especialista em doenças metabólicas e autor de A Dieta do Salgado.

A diabetes tipo 2 representa a maioria dos casos e é resultado da soma de mecanismos. De um lado, há uma resistência à ação da insulina — muitas vezes por conta do excesso de glicose circulante.

Inicialmente, isso força o pâncreas a produzir quantidades maiores do hormônio, buscando compensar o sistema. Com o tempo, explica Nunes, ocorre "a perda progressiva da capacidade de manter essa produção elevada".

"Quando o pâncreas já não consegue atender à demanda do organismo, a glicose começa a se acumular no sangue", acrescenta o médico.

"Estamos diante de alterações metabólicas complexas, frequentemente desenvolvidas ao longo de muitos anos, com um estilo de vida geralmente inadequado, envolvendo resistência à insulina, gordura visceral, função pancreática e predisposição genética."

O endocrinologista Bruno Geloneze Neto, coordenador do Laboratório de Investigação em Diabetes e Metabolismo da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), explica que entre 90% e 95% dos casos são desse tipo. "O corpo desenvolve uma resistência, como se a insulina não funcionasse mais direito, e o pâncreas pode entrar em falência."

A médica Maria Augusta Karas Zella, professora na Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, explica que a diabetes do tipo 2 começa de forma silenciosa, o que a torna mais difícil de ser detectada.

"Apresenta frequentemente aumento de triglicerídeos e redução do colesterol HDL. Mas o diabetes tipo 2 não é uma doença única e sua apresentação pode precisar já no início insulina", diz Kella.

Esse é o tipo de diabetes para o qual tratamentos contemporâneos têm funcionado melhor, diz o biólogo Alex Rafacho, coordenador do Laboratório de Investigação de Doenças Crônicas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

"No diabetes tipo 2, quanto mais precocemente buscamos a remissão, maiores tendem a ser as chances de alcançá-la, porque o pâncreas geralmente ainda preserva maior capacidade funcional", diz Rafacho.

"Isso reforça a importância do diagnóstico precoce e de intervenções oportunas."

Já o diabetes gestacional, como o nome sugere, aparece durante a gravidez — e, em muitos casos, desaparece em seguida. Geloneze explica que seu desenvolvimento se dá como resultado do ganho de peso, além de predisposição genética.

Getty Images

O impacto das canetas emagrecedoras

As canetas emagrecedoras têm sido ferramentas eficientes pois têm um impacto metabólico na sensação de saciedade e consequente produção de insulina — além do fato de o paciente reduzir drasticamente a ingestão de alimentos em excesso e ter uma perda de peso expressiva.

Geloneze ressalta ainda que "o emagrecimento melhora a sensibilidade à insulina". "Existe uma ansiedade para usarmos a palavra cura, mas na medicina atual o que usamos para esses casos é, no máximo, o termo remissão", pondera o médico.

Rafacho explica que é difícil chegar a uma cura total do diabetes por conta da "complexidade dos mecanismos envolvidos".

"No diabetes tipo 1, não basta restabelecer a produção de insulina. Seria necessário também impedir que o sistema imunológico continuasse destruindo as células responsáveis por produzi-la", exemplifica.

"No diabetes tipo 2, o desafio é diferente. É preciso reverter alterações metabólicas que afetam diversos órgãos e preservar ou recuperar a capacidade do pâncreas de produzir insulina de forma adequada."

Nunes diz que medicamentos como a semaglutida e a tirzepatida representam "um avanço extraordinário" contra a diabetes.

"Além de melhorarem o controle da glicose, promovem perdas importantes de peso, reduzem a gordura visceral e melhoram a resistência à insulina, atuando em mecanismos envolvidos no desenvolvimento do diabetes tipo 2", diz Nunes.

Divulgação Pesquisas com célula-tronco são promissoras para uma possível cura do diabetes tipo 1 no futuro, afirma Elson Paulozzi Nunes

Um dos achados mais importantes seja talvez potencial preventivo, diz o médico. Ele cita um estudo com pessoas com obesidade e pré-diabetes — estágio em que os níveis de açúcar elevados no sangue são um sinal de alerta de que a pessoa está desenvolvendo resistência à insulina, que ainda pode ser revertida a essa altura com mudanças no estilo de vida.

Neste estudo, apenas 1,3% dos participantes tratados com tirzepatida desenvolveram diabetes após aproximadamente três anos, contra 13,3% no grupo placebo.

Melo acrescenta que esses medicamentos "agem diretamente na raiz do problema" e "melhoram a produção de insulina de forma muito segura, só aumentando se a glicose sobe".

"Levam a uma melhora dramática do controle glicêmico. São medicamentos que revolucionaram o tratamento."

12% dos brasileiros adultos são diabéticos

Ao menos 16 milhões de brasileiros são diabéticos. Esse é um número conservador, porque, de acordo com estimativa da Federação Internacional de Diabetes (IDF, na sigla em inglês), 5 milhões de pessoas no país convivem com a diabetes, mas ainda não receberam diagnóstico.

Considerando apenas os casos já diagnosticados, o Brasil tem a sexta maior população de diabéticos do mundo, atrás da China (141 milhões), Índia (74 milhões), Paquistão (33 milhões), Estados Unidos (32 milhões) e Indonésia (19 milhões).

"São cerca de 530 milhões no mundo. No Brasil, 12% da população adulta", diz Geloneze Neto.

Para conscientizar sobre a doença, seus riscos e a importância do diagnostico, há 35 anos o dia 14 de novembro é considerado, pela IDF, o Dia Mundial do Diabetes. Vinte anos atrás, a data foi reconhecida e referendada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O dia não foi escolhido aleatoriamente. Em 14 de novembro de 1891 nasceu o médico canadense Frederick Grant Banting (1891-1941). Sua pesquisa representou um salto na qualidade de vida das pessoas com diabetes, doença cujo registro mais antigo data de 1500 a.C..

Banting foi dos descobridores da insulina, hormônio produzido por células do pâncreas que agem regulando a metabolização de carboidratos, gorduras e proteínas, promovendo a absorção da glicose. A descoberta rendeu a ele e sua equipe o Prêmio Nobel de Medicina de 1923.

Os cientistas envolvidos na pesquisa decidiram repassar a patente da mesma pelo valor simbólico de US$ 1 dólar a Universidade de Toronto — a ideia era tornar tratamentos da doença acessíveis para o maior número de pessoas.

Louis Schmidt/ Universidade de Toronto/ Domínio Público O médico canadense Frederick Banting, em foto de 1923; ele foi um dos descobridores da insulina

O que causa a diabetes

O diabetes pode ter várias causas. "No tipo 1, entra predisposição genética e gatilhos ambientais como infecção viral e muitos outros fatores estudados e com pouca comprovação", diz Zella.

"No diabetes tipo 2 existe a interação genética associada a gatilhos ambientais como obesidade, sedentarismo, uso de certos medicamentos e fatores pessoais como idade, história familiar de diabetes tipo 2, diabetes gestacional prévio, entre outros."

A doença está frequentemente associada à predisposição genética, ao excesso de gordura corporal, especialmente abdominal, e a alterações metabólicas, afirma Nunes.

A endocrinologista Maria Edna de Melo, pesquisadora do Grupo de Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), comenta que, em 80% dos casos de diabetes, a obesidade é um fator de predisposição presente.

Nunes lembra, contudo, que pessoas magras também podem desenvolver a doença — e nem todo obeso necessariamente a desenvolve. "Isso demonstra a importância da predisposição individual e da maneira como cada organismo responde ao ambiente", comenta.

"Basicamente o que ocorre é um encontro entre genética e ambiente", sintetiza Geloneze.

Tratamentos mais eficazes

Especialistas concordam que os tratamentos atuais oferecem boas perspectivas de qualidade de vida para diabéticos. Mas não há cura. O que existem são formas de controle da doença. E alguns induzem a remissão prolongada, pontua Zella.

"No diabetes tipo 1, terapias imunológicas estão conseguindo preservar funções da célula beta [no pâncreas], mas não de forma permanente", exemplifica a médica.

Nunes aponta que uma das perspectivas mais promissoras para uma eventual descoberta de cura da diabetes tipo 1 vem das pesquisas com células-tronco.

Um estudo publicado em 2025 no New England Journal of Medicine demonstrou que, após o transplante de células derivadas de células-tronco capazes de produzir insulina, 10 dos 12 pacientes que receberam a dose completa ficaram independentes da insulina após um ano.

"É um resultado extraordinário, porque representa a possibilidade de restaurar a produção do hormônio, e não apenas substituí-lo", avalia o médico.

"Entretanto, ainda é um tratamento experimental, que exige estudos maiores para avaliar sua segurança e eficácia a longo prazo."

Rafacho acrescenta ainda que um desafio dessa alternativa é a rejeição do sistema imunológico ao tratamento.

Zella diz que, na diabetes tipo 2, a remissão é possível, mas dependente da reserva de células beta, que sintetizam, armazenam e secretam insulina, em resposta ao aumento da glicose no sangue, e da perda de peso sustentada ao longo do tempo.

"Quanto mais prolongado é o tempo de diabetes, maior é a perda irreversível da célula beta, reduzindo a chance de remissão", diz a médica.

Um paciente de diabetes é considerado em remissão quando fica com os índices glicêmicos dentro da normalidade por ao menos três meses sem uso de medicação para controle da glicose.

"É alcançável e pode durar anos com perda de peso sustentável", diz Zella. "Mas permanece reversível."

Isso significa que a doença e seus sintomas podem voltar a ficar ativos caso os cuidados com a saúde e o estilo de vida sejam abandonados.

Remissão x cura

Getty Images Tratamento para diabetes pode incluir várias 'ferramentas', desde melhorias no estilo de vida até as canetas emagrecedoras

Há uma distinção essencial entre cura e remissão, define Nunes. "Na cura, esperamos que a doença tenha sido eliminada de maneira definitiva. Na remissão, os parâmetros que caracterizam o diabetes deixam de estar presentes, mesmo sem o uso de medicamentos para reduzir a glicose, mas a predisposição ao retorno da doença permanece."

Geloneze fala em "manejo do diabetes" como abordagem mais contemporânea, aliada aos tratamentos hoje existentes. Tudo para que a pessoa "busque um estilo de vida diferente" e não tenha reganho de peso e torne a apresentar os sintomas.

A avaliação de Nunes é que o diabetes tipo 2 teve uma mudança de perspectiva nos últimos anos: o que era uma "condição de piora progressiva definitiva", agora é doença que pode "entrar em remissão, em parcela dos pacientes, por bastante tempo".

Nunes tem uma história pessoal de superação dos sintomas de diabetes, aliás. Há 15 anos, estava obeso, tinha hipertensão e um quadro e pré-diabetes.

"Com mudanças na alimentação, atividade física e estilo de vida, consegui perder uma quantidade significativa de peso e normalizar meus níveis de glicose e insulina", conta.

Ele define seu caso como uma precoce "reversão do pré-diabetes" alterando a rota para a prevenção de sua progressão. Nunes lembra que a remissão não deve ser vista como meta possível para todo paciente de diabetes.

"Isso não representa fracasso dele nem do tratamento. Uma pessoa que mantém o diabetes controlado, preserva sua função renal, evita um infarto, permanece fisicamente ativa e vive com qualidade está alcançando resultados extremamente importantes, mesmo que continue utilizando medicamentos", salienta.

"O maior avanço da medicina não é compreender os mecanismos da doença e oferecer às pessoas a possibilidade de viver mais e melhor, com menos complicações e, quando possível, alcançar a remissão", prossegue.

"A remissão é uma conquista importante. Mas proteger a vida e a saúde do paciente continua sendo o nosso maior objetivo."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia