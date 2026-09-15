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ATENÇÃO REDOBRADA

Diabetes pode afetar implantes dentários? Veja sinais de alerta na gengiva

Alterações na glicose podem comprometer a defesa da boca e favorecer inflamações na região do implante

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Estado de Minas
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Repórter
15/09/2026 09:11

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O diabetes afeta a resposta de células de defesa que atuam justamente na região entre o dente ou implante e a gengiva crédito: imagem i.a

Muitas pessoas encaram o implante dentário como uma etapa encerrada depois da cirurgia. Colocou, cicatrizou, voltou a mastigar e pronto. Mas, em pacientes com diabetes, esse acompanhamento pede atenção maior.

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Segundo a dentista Cristina Miura, especialista em gengiva e implantes, as alterações na glicose podem comprometer a defesa do organismo e deixar a gengiva ao redor do implante mais vulnerável a inflamações.



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De acordo com a dentista, o diabetes afeta a resposta de células de defesa que atuam justamente na região entre o dente ou implante e a gengiva. Quando essa proteção perde eficiência, bactérias presentes na boca encontram mais espaço para agir.


“Quando a pessoa tem alteração na glicemia ou no açúcar no sangue, existe uma queda de defesa local”, afirma. Por isso, pacientes com diabetes precisam de atenção maior à saúde da gengiva e ao acompanhamento odontológico, principalmente quando já usam implantes.






Por que o diabetes interfere nesta região



Segundo Miura, a boca possui um sistema de defesa próprio ao redor dos dentes, implantes e gengiva. Quando a glicemia se altera, esse mecanismo pode perder parte da eficiência. A especialista explica que, com essa barreira mais fraca, o acúmulo de bactérias passa a causar inflamação com mais facilidade. Em pacientes com implante, esse cenário exige vigilância maior, porque a saúde da gengiva ao redor da estrutura é parte essencial da estabilidade do tratamento.





A dentista reforça que cuidar da gengiva e controlar o diabetes fazem parte do mesmo cuidado. “É muito importante que se procure um dentista para o tratamento da doença periodontal, mas tão ou mais importante é o controle do diabetes”, afirma.


Também de acordo com a dentista,  o acompanhamento da boca não substitui o tratamento do diabetes, e o controle da glicose também influencia a resposta do organismo diante de inflamações.



Quais sinais merecem atenção




  • Sangramento ao redor do implante

  • A presença de sangue durante a escovação ou higiene da região pode indicar inflamação e não deve ser ignorada

  • Gengiva mais vermelha, inchada ou sensível

  • Mudanças no aspecto da gengiva ao redor do implante podem ser um sinal precoce de irritação ou inflamação.

  • Mau hálito persistente. Quando o mau hálito não melhora com higiene adequada, pode indicar inflamação ou acúmulo bacteriano na região.

  • Desconforto ao mastigar. Sensibilidade ou incômodo ao mastigar, principalmente em alimentos mais duros, merece atenção.

  • Alterações persistentes na área do implante. Mudanças que permanecem por dias, como sensibilidade, inchaço ou desconforto, devem ser avaliadas.



Precisa de cirurgia?



Uma dúvida comum é se a inflamação ao redor do implante já significa procedimento invasivo. Segundo a dentista, quando o problema recebe atenção cedo, os casos podem ser controlados sem cirurgia.O ponto central, segundo a dentista, é não adiar a busca por avaliação. Quanto mais cedo procurar ajuda, maior a chance de um tratamento mais simples.



Quando procurar um dentista



A orientação é não esperar dor forte ou um agravamento evidente. Nesses casos, a demora pode dificultar o controle da inflamação e tornar o tratamento mais complexo



Perfil

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Cristina Miura é cirurgiã-dentista (CRO-PR 11500), periodontista e implantodontista, formada pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), com mestrado em microbiologia pela mesma instituição. Professora universitária, também se dedica à formação de dentistas. É criadora do método dos dentistas que salvam dentes, que foca na preservação de dentes naturais. 


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