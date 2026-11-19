Uma carreta que apresentou problemas no sistema de freios precisou utilizar a área de escape do Anel Rodoviário de Belo Horizonte na tarde desta quinta-feira (19/11). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista desviou o veículo da pista e entrou na estrutura, preparada para reduzir a velocidade de caminhões e carretas em situações de emergência. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), esta foi a 23ª ocorrência em que o dispositivo evitou potenciais acidentes graves desde sua inauguração, em agosto de 2022.



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A estrutura está localizada na Região Oeste da capital, entre a BR-040 e o trevo do Bairro Betânia, nas proximidades do acesso ao Buritis. Após a entrada da carreta, equipes da BHTrans foram acionadas e fizeram a sinalização do trecho para garantir a segurança durante o atendimento.



O registro mostra o veículo deixando a pista principal e seguindo em direção à área de escape. A manobra é uma alternativa para situações em que o condutor perde a capacidade de controlar a velocidade, especialmente em decorrência de falhas mecânicas. Sem conseguir parar a carreta pelos meios convencionais, o motorista utiliza o espaço lateral para evitar que o veículo continue em movimento pela rodovia.



A área de escape funciona como uma espécie de freio de emergência. Em vez de uma pista convencional, a estrutura conta com uma caixa de concreto preenchida com argila expandida, material conhecido como cinasita. Ao entrar nesse espaço, os pneus encontram maior resistência ao deslocamento, o que provoca a desaceleração progressiva até a parada do veículo.



O princípio é semelhante ao empregado em áreas de segurança de pistas de automobilismo. A proposta é oferecer uma alternativa para veículos pesados que apresentam problemas nos freios, reduzindo o risco de colisões com outros automóveis, atropelamentos e acidentes de maiores proporções.



Além do preenchimento especial, o dispositivo conta com placas de orientação e um painel de mensagens digitais para alertar os motoristas sobre a aproximação da estrutura. O monitoramento é feito por câmeras, permitindo que as equipes responsáveis identifiquem a entrada de veículos e organizem o atendimento.



Histórico de ocorrências



Inaugurada em agosto de 2022, a área de escape do Anel Rodoviário já foi utilizada em diferentes situações envolvendo veículos pesados. Com a ocorrência desta quinta-feira, a prefeitura contabiliza 23 potenciais acidentes graves evitados pelo dispositivo.



A utilização da estrutura evidencia a importância de alternativas de segurança em rodovias com trechos de declive acentuado, onde uma falha mecânica pode fazer com que caminhões e carretas ganhem velocidade rapidamente. Nessas circunstâncias, a distância necessária para uma frenagem convencional pode ser insuficiente, principalmente quando o veículo está carregado.



A prefeitura também prepara a implantação de uma segunda área de escape no Anel Rodoviário. Em outubro deste ano, a PBH publicou a licitação para a construção de uma estrutura na chamada Descida do Betânia, na altura do km 540, próximo ao Bairro Palmeiras, também na Região Oeste.



O projeto prevê investimento de até R$ 12,4 milhões e inclui, além da construção da área de escape, intervenções viárias em um trecho de aproximadamente 450 metros, com serviços de pavimentação, drenagem, contenção, iluminação e sinalização.



A escolha do local considera o histórico de acidentes envolvendo veículos pesados. Conforme levantamento da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, entre 2024 e 2026, foram registradas seis ocorrências relevantes nesse segmento, com duas mortes e pelo menos 34 pessoas feridas.



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A nova estrutura será implantada em um ponto diferente daquele em que a carreta entrou nesta quinta-feira. A iniciativa busca ampliar os recursos de segurança para quem trafega pelo Anel Rodoviário, especialmente nos segmentos em que a inclinação da pista representa um risco adicional em caso de falhas mecânicas.