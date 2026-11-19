Motoristas que enfrentarem problemas mecânicos ou se envolverem em acidentes sem vítimas na MG-030, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, poderão contar com um serviço de reboque a partir desta quinta-feira (19/11).

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A iniciativa, implantada pela Prefeitura de Nova Lima por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Semob), busca dar suporte aos motoristas em situações que impeçam a continuidade da viagem e agilizar o atendimento a ocorrências na rodovia.

A remoção ficará a cargo da empresa Renovaurb e vai atender desde colisões sem vítimas até problemas mecânicos em veículos de passeio e de grande porte. Quando necessário, os veículos serão levados para a área de apoio mais próxima.

Para receber os veículos retirados da pista, foram instaladas áreas de apoio nos dois sentidos da MG-030. A estrutura integra a primeira fase de um projeto da prefeitura que prevê outras intervenções voltadas à mobilidade na rodovia.

Como acionar o reboque?



Em caso de pane mecânica ou acidente sem vítimas na MG-030, o motorista pode acionar o serviço diretamente com a Renovaurb, pelo telefone (31) 99994-9018, que atende por ligação e WhatsApp. Outra opção é entrar em contato com a Guarda Civil Municipal pelo número (31) 98835-1967, também por ligação ou WhatsApp, ou pelo telefone 153.

Durante o contato, é preciso informar o trecho da rodovia onde o veículo está, um ponto de referência e o que aconteceu. Também é importante informar o modelo ou o porte do veículo. Depois da solicitação, o motorista deve procurar um lugar seguro para aguardar a chegada da equipe.

Se houver pessoas feridas no acidente, a orientação é acionar imediatamente os serviços de emergência, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo 192, o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo 191, em rodovias federais.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria