Árvores caem sobre carros na MG-030, na Grande BH e deixam ocupantes presos

A forte chuva que atingiu a Região Metropolitana de Belo Horizonte na tarde deste sábado (13/9) provocou a queda de duas árvores sobre dois veículos na MG-030, no bairro Nova Suíça, em Nova Lima, sentido Honório Bicalho. Apesar do susto, ninguém se feriu.

As árvores atingiram a rede elétrica, que permaneceu energizada, e chegaram a derrubar também um poste. Por causa do risco de eletrocussão, os ocupantes dos veículos não puderam deixar os carros por conta própria.

Em um deles estavam cinco pessoas, incluindo uma criança; no outro, apenas o motorista, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas de um dos veículos foram retiradas em segurança, sem ferimentos.

O motorista do outro veículo, que permaneceu prensado pelas árvores e cercado pela fiação energizada, só pôde ser socorrido após a chegada da Cemig, responsável por desligar a rede elétrica. Ele também saiu ileso.

O atendimento à ocorrência foi concluído por volta das 20h15 deste sábado.

No local, as equipes da Cemig e da Prefeitura de Nova Lima trabalham para a remoção do poste derrubado e reparo na rede elétrica. A Polícia Militar controla o trânsito no trecho, que já começa a ser normalizado.

