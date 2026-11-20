Tempestade com granizo causa destruição em cidade do RS
Moradores de Tupanciretã registram gelo, telhas e vidros espalhados pelas ruas
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma tempestade, com granizo e vendaval, provocou destruição na madrugada desta sexta-feira (20) em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. Vários imóveis foram destelhados na cidade de 20 mil habitantes.
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O prefeito Gustavo Herter Terra (PP) disse em entrevista à Rádio Gaúcha que há vários feridos e possivelmente ao menos uma morte na cidade.
Imagens registradas por moradores e comunicadores locais mostram telhas, vidros, objetos e gelo acumulados nas ruas da cidade no início da manhã.
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O temporal derrubou árvores, postes de iluminação pública, fiação e muros de vários imóveis.
A prefeitura, a igreja matriz e pontos comerciais foram afetados pelo temporal que durou 40 minutos. Lojas tiveram as vitrines quebradas e há prateleiras espalhadas pelas vias. A praça central da cidade foi destruída, com a decoração de Natal arrastada.
"É algo jamais visto, é cena de filme", disse o prefeito na entrevista à rádio. A casa dele também foi destelhada durante o temporal.
Segundo ele, quase 100% das casas estão destelhadas e as redes elétrica e de abastecimento de água não estão funcionando.
"A cidade foi destruída entre 3h e 3h40", disse. Ele acredita que o município foi atingido por um tornado. "A gente não sabe nem por onde começar".
Segundo ele, cidades como Santa Maria estão encaminhando ajuda e Tupanciretã vai precisar de apoio urgente do governo estadual. A prefeitura ainda não conseguiu fazer o levantamento completo dos danos causados pela tempestade.
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O governador Eduardo Leite (PSD) disse que a cidade foi atingida por um evento climático extremo, possivelmente um tornado.
"É um momento de muita dor e preocupação. Já conversei com o prefeito Gustavo Terra logo pela manhã e determinei a mobilização de força total do Governo do Estado para atender a população", afirmou.
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O vice-governador Gabriel Souza (MDB) e o chefe da Casa Militar e da Defesa Civil, coronel Boeira, vão para o município para acompanhar os trabalhos de socorro.