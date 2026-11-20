SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma tempestade, com granizo e vendaval, provocou destruição na madrugada desta sexta-feira (20) em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. Vários imóveis foram destelhados na cidade de 20 mil habitantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O prefeito Gustavo Herter Terra (PP) disse em entrevista à Rádio Gaúcha que há vários feridos e possivelmente ao menos uma morte na cidade.

Imagens registradas por moradores e comunicadores locais mostram telhas, vidros, objetos e gelo acumulados nas ruas da cidade no início da manhã.

O temporal derrubou árvores, postes de iluminação pública, fiação e muros de vários imóveis.

A prefeitura, a igreja matriz e pontos comerciais foram afetados pelo temporal que durou 40 minutos. Lojas tiveram as vitrines quebradas e há prateleiras espalhadas pelas vias. A praça central da cidade foi destruída, com a decoração de Natal arrastada.

"É algo jamais visto, é cena de filme", disse o prefeito na entrevista à rádio. A casa dele também foi destelhada durante o temporal.