Em carta ao rei português datada de março de 1696, o então governador da capitania de Pernambuco relatava a morte de Zumbi dos Palmares, "que pelejou valorosa ou desesperadamente" ao ser acuado por bandeirantes paulistas em um esconderijo.

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"Enviou-se-me a cabeça do Zumbi que determinei se pusesse em um pau no lugar mais público desta praça [no Recife]", escreveu o governador Caetano de Melo e Castro a Dom Pedro 2º.

Mais tarde, o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho relataria em uma carta que Zumbi — o último líder do Quilombo dos Palmares — teria sido morto em um esconderijo por homens sob seu comando em 20 de novembro de 1695.

Assim, até onde há registros, convencionou-se que Zumbi dos Palmares morreu em um dia 20 de novembro. A partir de dezembro de 2023, a data tornou-se feriado nacional pelo Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Até então, já era feriado em seis Estados e aproximadamente 1,2 mil cidades no Brasil.

Desde o século 17, surgiram estudos, livros, filmes e sambas-enredos se voltando à biografia de Zumbi dos Palmares. Mas fato é que praticamente nada se sabe sobre quem realmente foi esse líder, afirma o historiador Jean Marcel Carvalho França, professor da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Ele é coautor do livro Três Vezes Zumbi, escrito com Ricardo Alexandre Ferreira. A obra explora como diferentes épocas criaram três "versões" diferentes de Zumbi, cada uma atendendo aos respectivos anseios daquele momento. A versão predominante hoje começou a se consolidar nos anos 1950, colocando Zumbi como um herói revolucionário.

É comum a reprodução da história de que Zumbi dos Palmares teria sido capturado bebê por bandeirantes e entregue a um padre, que o teria batizado como Francisco e alfabetizado a criança em latim e em português. Mas, com 15 anos, Zumbi teria fugido para o Quilombo dos Palmares.

Essa história foi perpetuada por um livro de 1981 do jornalista Décio Freitas, mas não encontra comprovação documental, diz Carvalho França. Foi Freitas quem escreveu, também, que Zumbi teria nascido em 1655.

Nem mesmo se sabe se Zumbi era o nome do último líder do quilombo ou se tratava-se de um título naquela organização social — ou seja, teria havido vários "Zumbis" se sucedendo.

Mas, afinal, o que se sabe sobre esta figura histórica e o 20 de novembro?

Quem foi Zumbi dos Palmares e como ele morreu?

Domínio Público Zumbi retratado pelo pintor Antônio Parreiras (1860 – 1937); aqui, o quadro não aparece na íntegra

Basicamente, sabe-se mais sobre a morte de Zumbi do que sua própria vida. E o que é conhecido sobre seu fim parte de escritos de seus algozes — autoridades portuguesas e coloniais, além dos bandeirantes. Por isso, até sobre a data da morte e suas circunstâncias os historiadores são cautelosos.

Por mais de um século, a partir de um livro de 1730 de Sebastião da Rocha Pita, acreditou-se que Zumbi teria se suicidado, jogando-se de um despenhadeiro ao notar a chegada de invasores.

Foi um professor no final do século 19, Mattoso Maia, que trouxe à tona uma carta de agosto de 1696 do Conselho Ultramarino (órgão administrativo português) que falaria do assassinato, e não do suicídio, de Zumbi.

Também foram encontradas as cartas do governador Caetano de Melo e Castro e do bandeirante Domingos Jorge Velho dando conta de que, após a devastação do Quilombo dos Palmares, Zumbi teria sido acuado e morto — tendo depois sua cabeça exposta publicamente.

"Tudo na história é questionável. As certezas são difíceis, porque você lida com documentos que são imprecisos", pondera Carvalho França, destacando particularmente a dificuldade de se obter documentos escritos e, mais ainda, retratos de pessoas do Brasil colonial.

Ou seja, até aqui o leitor já deve ter percebido que todos os monumentos e ilustrações — inclusive as que acompanham esse texto — de Zumbi criaram para ele uma imagem, sem lastro factual.

Mas, segundo o historiador, é "verossímil" e "plausível" a versão de que Zumbi tenha sido morto por bandeirantes a mando do governo colonial e que tenha tido seus restos mortais expostos.

"Era comum contratar bandeirantes para fazer esse tipo de serviço. E essa exposição do corpo de uma forma humilhante, isso tudo é de praxe", diz o professor da Unesp.

Já sobre o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, no que atualmente é o Alagoas, sabe-se mais. Até porque esse foco de resistência de escravizados fugidos, formado por várias comunidades, incomodou e muito as autoridades — tanto os portugueses quanto os holandeses, durante a invasão destes ao Nordeste.

Por isso, muitos documentos foram produzidos por essas autoridades sobre o reduto dos negros que resistia a várias de suas ofensivas e que preocupava por seu tamanho e organização. O quilombo perdurou entre aproximadamente 1597 e 1695.

Os registros históricos indicam que as tropas de Domingos Jorge Velho conseguiram exterminar o quilombo e, após meses se escondendo, Zumbi teria sido morto.

De acordo com a carta em que Caetano de Melo e Castro comunica ao rei ter "conseguido a morte do Zumbi", um "mulato" próximo ao líder negro entregou onde este estava.

"(...) Temendo o dito mulato que fosse punido por seus graves crimes, oferecem que assegurando-lhe a vida em meu nome se obrigava a entregar este traidor. Aceitou a oferta e desempenhou a palavra guiando a tropa ao mocambo do negro que tinha já lançado fora a pouca família que o acompanhava, ficando somente com 20 negros, dos quais mandou 14 para os postos das emboscadas que esta gente usa no seu modo de guerra, e indo com os seis que lhe restaram a se ocultar no sumidouro que artificiosamente havia fabricado, achou tomada a passagem", diz o documento.

"Pelejou valorosa ou desesperadamente matando um homem, ferindo outros e não querendo render-se nem os companheiros, foi preciso matá-los e só um se apanhou vivo (...)."

Como o 20 de novembro se tornou tão importante?

Getty Images

Muito além dos registros documentais, o que depois foi produzido sobre Zumbi é uma história à parte — explorada pelos autores de Três Vezes Zumbi.

A primeira versão de Zumbi analisada no livro foi aquela produzida por seus contemporâneos e por aqueles que escreveram em décadas seguintes, ainda no Brasil Colônia. Mas o foco maior aqui era o próprio quilombo, que representava um ponto de instabilidade para a capitania de Pernambuco e interessava sob uma ótica militar. Nesse período, muitos tratavam Zumbi como um título, e não uma pessoa.

A segunda versão, construída ao longo do século 19, atendia à formação do Brasil enquanto uma nação em busca de uma identidade. E quem dominava essa construção acreditava na superioridade da civilização europeia, alçando portanto Domingos Jorge Velho ao papel de herói que derrotou um foco de barbárie, liderada por Zumbi.

A terceira versão é a vigente: consolidada aproximadamente nos anos 1950, ela alça Zumbi ao papel de herói e representante das lutas dos oprimidos contra os opressores.

"Um herói é uma construção legítima. Todos os povos fazem isso. Ele deve ser capaz de funcionar como um agregador", aponta Carvalho França, indicando que um herói encarna projeções e ideais das sociedades..

Na década de 1970, o movimento negro no Rio Grande do Sul, e depois nacionalmente, passou a usar o 20 de novembro como um dia para conscientização e para homenagens a Zumbi dos Palmares.

Pouco a pouco, a data foi ganhando protagonismo e se sobrepôs ao 13 de maio, antes celebrado como um marco para a população negra. Nesse dia, em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão em todo o território nacional.

A monarca branca outrora vista como heroína por esse ato teve o posto de salvadora reformulado pelas novas narrativas da história.

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