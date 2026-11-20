Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um motociclista, de 33 anos, morreu na noite desta quinta-feira (19/11) em um acidente registrado na MGC-491, na altura do Km 180, próximo ao trevo de Fama, em Alfenas, no Sul de Minas.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), um automóvel que era conduzido por uma mulher, na companhia de uma criança, se chocou com a moto. Com a força da colisão, a motocicleta foi lançada para fora da pista. O homem morreu no local.

O carro também foi jogado para fora da rodovia, parando em meio à vegetação em uma ribanceira. A mulher e a criança sofreram ferimentos leves e foram socorridos por populares antes da chegada dos bombeiros.

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As polícias Militar e Civil estiveram no local, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As causas do acidente ainda serão investigadas.