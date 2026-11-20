BH: Chuva extremamente forte é registrada e dispara alarme da Defesa Civil
Alerta para risco de enxurradas e alagamentos foi disparado nos celulares. Ruas chegaram a ser interditadas
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Chuva extremamente forte foi registrada na noite desta sexta-feira (20/11) nas regiões Noroeste e Leste de Belo Horizonte, de acordo com a Defesa Civil municipal. Com isso, o alerta para risco de enxurradas e alagamentos foi disparado nos celulares dos belo-horizontinos.
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As regiões de Venda Nova, Nordeste, Centro-Sul e Oeste passam por chuva forte e chove moderadamente na Pampulha e no Hipercentro da capital.
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Ainda segundo a Defesa Civil, a Rua Joaquim Murtinho e a Avenida Prudente de Moraes, na Regional Centro-Sul, chegaram a ser bloqueadas devido ao alto risco de transbordamento do Córrego do Leitão.
Recomendações da Defesa Civil:
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Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva
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Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos
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Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores
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Atenção especial para áreas de encostas e morros
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Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199)
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Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil
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Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos