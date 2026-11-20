Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Chuva extremamente forte foi registrada na noite desta sexta-feira (20/11) nas regiões Noroeste e Leste de Belo Horizonte, de acordo com a Defesa Civil municipal. Com isso, o alerta para risco de enxurradas e alagamentos foi disparado nos celulares dos belo-horizontinos.

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As regiões de Venda Nova, Nordeste, Centro-Sul e Oeste passam por chuva forte e chove moderadamente na Pampulha e no Hipercentro da capital.

Ainda segundo a Defesa Civil, a Rua Joaquim Murtinho e a Avenida Prudente de Moraes, na Regional Centro-Sul, chegaram a ser bloqueadas devido ao alto risco de transbordamento do Córrego do Leitão.

Recomendações da Defesa Civil: