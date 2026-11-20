Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Parte de uma casa localizada no Bairro Belvedere, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, desabou na tarde desta sexta-feira (20/11). A reportagem esteve no local e averiguou que a garagem e a sala do imóvel foram abaixo e as paredes estavam trincadas.

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De acordo com fontes ouvidas pelo Estado de Minas, a casa estava em processo de venda e os novos donos planejavam se mudar nesta segunda-feira (23/11). Os atuais inquilinos ainda ocupavam o local e estavam em processo de mudança. Segundo o relato, ninguém estava no imóvel no momento do incidente.

"O vizinho do lado tinha comprado a casa e ia fazer um galpão. A gente estava vendo esse trator mexendo e achamos perigoso", conta a fonte. "Eu acho que ele aprofundou demais, mexeu com a base da casa todinha", completa.

Parte de uma casa desaba em contagem nesta sexta-feira Marcos Vieira/EM/D.A Press Parte de uma casa desaba em contagem nesta sexta-feira Marcos Vieira/EM/D.A Press Parte de uma casa desaba em contagem nesta sexta-feira Marcos Vieira/EM/D.A Press Parte de uma casa desaba em contagem nesta sexta-feira Marcos Vieira/EM/D.A Press Voltar Próximo

Há receio de que uma nova chuva piore a situação da casa.

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