Contagem: casa desaba durante forte chuva na tarde desta sexta (20/11)
Moradores estavam em processo de mudança e novos donos iam ocupar o imóvel na segunda-feira
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Parte de uma casa localizada no Bairro Belvedere, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, desabou na tarde desta sexta-feira (20/11). A reportagem esteve no local e averiguou que a garagem e a sala do imóvel foram abaixo e as paredes estavam trincadas.
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De acordo com fontes ouvidas pelo Estado de Minas, a casa estava em processo de venda e os novos donos planejavam se mudar nesta segunda-feira (23/11). Os atuais inquilinos ainda ocupavam o local e estavam em processo de mudança. Segundo o relato, ninguém estava no imóvel no momento do incidente.
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"O vizinho do lado tinha comprado a casa e ia fazer um galpão. A gente estava vendo esse trator mexendo e achamos perigoso", conta a fonte. "Eu acho que ele aprofundou demais, mexeu com a base da casa todinha", completa.
Há receio de que uma nova chuva piore a situação da casa.
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