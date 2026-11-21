Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran



Pouca gente sabe, mas os avisos de Defesa Civil Alerta (DCA) que fazem soar alarmes nos telefones celulares em qualquer parte de Minas Gerais quando uma área está sob risco nascem em uma sala comprida, com bancadas para 15 pessoas e duas telas de computadores em cada posto, contornada por 11 grandes monitores nas paredes. Um trabalho importante, que se intensificou nestes tempos de super El Niño, sujeitos a mais eventos extremos, como tempestades e ondas de calor.

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No 10º andar do prédio Minas, na Cidade Administrativa do governo do estado, em Belo Horizonte, plantonistas se revezam 24 horas por dia no Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec) da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG), para monitorar riscos e apoiar municípios mineiros na iminência de eventos críticos. As avaliações se originam de leituras de condições e de previsões de meteorologistas, hidrólogos, geólogos, estatísticos, analistas e das defesas civis municipais.



A luz da sala é artificial, pois as janelas ficam fechadas por cortinas. Alguns dos vidros delas têm desenhos e esquemas escritos com caneta preta, e outros refletem, a partir dos monitores, os mapas meteorológicos dinâmicos ou estáticos de Minas Gerais, canais de meteorologia, notícias, uma listagem dos plantonistas e boletins de ocorrências de clima. Uma bancada inteligente perto da entrada permite que a equipe se reúna à sua volta para traçar planos conjuntos, observando o mesmo panorama geográfico e de dados. É desse ambiente de múltiplas informações que nascem os alertas.

DE PRONTIDÃO



Para mostrar, por trás das telas dos celulares, como opera esse sistema, a reportagem do Estado de Minas acompanhou a equipe de plantão no dia 11 de novembro de 2026, observando a dinâmica que dá origem aos alertas que advertem a população em Minas sempre que tempestades ou eventos climáticos extremos aparecem no radar. O tenente Farley Gusmão é o coordenador do Cindec e o elo entre as informações e as situações em constante mutação no território mineiro, centralizando uma espécie de consciência geral do estado.



Naquela quarta-feira, em um dos monitores do meteorologista Romero Wanzeler, manchas com cores frias, azuis e verdes, lentamente se projetavam do estado de Goiás para o Noroeste de Minas Gerais. “São topos de nuvens. Mas essa escala de cores não indica chuvas fortes. São as variações em amarelo e vermelho que preveem maior volume”, explica.



Com um comando no computador, Wanzeler projeta esse mapa de nuvens para o maior monitor da sala, tornando a situação visível a todos os plantonistas. “Essas nuvens não representam uma situação imediata de risco, mas na porção norte do Triângulo Mineiro deveremos ter chuvas no fim do dia e no início da noite. Nada preocupante”, analisa o meteorologista, informando ao tenente sobre a situação que prevê uma noite mais tranquila na sala que conviveu com desastres como os desabamentos e inundações na Zona da Mata, no início de 2026, quando 74 pessoas morreram.



DISPAROS EM MASSA



Atento às informações dos técnicos e utilizando um monitor para interagir com grupos de coordenadorias de Defesa Civil de vários municípios mineiros, o sargento Deivison Queiroz é quem dispara alertas por mensagens de SMS para celulares de pessoas que cadastraram CEPs de endereços de suas casas ou de seu trabalho, além dos avisos de Defesa Civil Alerta (DCA), que fazem soar os smartphones em caso de urgência.



“A gente recebe o alerta por meio dos técnicos ou pelo próprio município. É feito na plataforma de divulgação de alerta público”, conta, criando um novo documento no programa de computador que contém vários parâmetros a serem escolhidos ou preenchidos, como a vigência, geralmente de 2 horas, e o nome dos municípios a serem alertados ou, então, uma área de abrangência já específica para o mapa (polígono), com vários municípios ou partes deles.



“Posteriormente, a gente coloca a descrição do alerta e a sua gravidade, com alguma recomendação, caso seja necessário. Depois, é só confirmar esse alerta e enviar para a população em forma de SMS ou de DCA, que vai soar no celular”, afirma o sargento, mostrando que, para a emissão, basta clicar sobre um botão, como quem envia um e-mail.



“Recebemos dados variados, como os de estações pluviométricas e os de monitoramento de cursos d'água. A partir disso, é feito o processamento e a identificação desse risco, para que a população seja alertada e para que os gestores municipais também sejam apoiados por essa estrutura. A gente tem treinado também equipes nos municípios para que conheçam a metodologia de emissão de alertas e possam solicitar isso ou nos ajudar na avaliação da situação”, afirma o tenente Farley Gusmão.



INTERFACE, ROBÔS E HUMANOS OPERANDO



Os alertas são emitidos por meio da plataforma de Interface de Disparo de Alertas Públicos (Idap) do governo federal. “O preenchimento é muito rápido, assim como o encaminhamento dos alertas. A equipe faz uma análise de acordo com a metodologia e os protocolos existentes, e o nosso plantonista encaminha o aviso”, descreve o tenente Farley Gusmão. “No caso do Defesa Civil Alerta, quando há o nível severo, o aparelho na área afetada apita. Quando é extremo, ele trava (temporariamente) o aparelho”, acrescenta o coordenador do Cindec, diferenciando a advertência mais grave, que se sobrepõe a aplicativos e à tela do celular mesmo que esteja bloqueada e dispara um aviso sonoro ainda que o aparelho esteja no silencioso.



Há três tipos de alertas: os que podem ser enviados por mensagem de SMS, pelo aplicativo WhatsApp ou por meio do DCA, que soa nos telefones celulares. No caso do SMS, a pessoa cadastra os CEPs dos endereços que deseja no número 4099. “A partir desse momento, ela vai receber os alertas que são encaminhados via SMS e que podem ser dos níveis baixo, moderado e alto de risco”, explica o tenente Farley.



Já pelo WhatsApp, é preciso cadastrar o alerta como contato pessoal e enviar a mensagem “Olá” para o bate-papo do contato (61) 2034-4611. O robô de atendimento repassa contatos de emergência, como Bombeiros (193), Defesa Civil (199), Samu (192) e Polícia Militar (190), pedindo depois para o interessado escrever seu nome e aceitar as condições de serviço. O próprio robô alerta sobre a importância de cadastrar o CEP, pois a internet pode não estar disponível durante emergências.



Depois, a pessoa escolhe se quer cadastrar o local onde está, o CEP ou a cidade. No caso da localização, o robô ensina como enviar a localização como anexo, e o interessado confirma depois se o município e a localização estão corretos. Mais posições podem ser incluídas, e um panorama de alertas ativos é compartilhado com o usuário.



ATENÇÃO, SEMPRE



O DCA é a forma mais rápida de alerta. “Nesse caso, não há necessidade de cadastro. Basta que a pessoa esteja na delimitação geográfica onde foi identificado o risco para que os celulares com tecnologias 4G e 5G recebam o alerta. Mas não se trata de previsão do tempo, e sim de comunicação de riscos, em virtude de chuvas intensas e outras situações. O alerta trabalha com a possibilidade e a probabilidade, não com juízo de certeza de que aquela condição de emergência ocorra, como situações de inundações, alagamentos, enxurradas, granizo, deslizamentos e outros”, enumera o coordenador do Cindec.



Outro ponto destacado pelo tenente Farley Gusmão diz respeito à importância de a população não se “acostumar” com os alertas e passar a ignorá-los. “É importante que a população confie nos órgãos oficiais, que confie nos alertas que são encaminhados pela Defesa Civil. O alerta tem uma metodologia, tem protocolos muito rígidos para a emissão. Os dados chegam para o centro de inteligência, que processa essa informação e a converte em um alerta”, afirma.



“É muito importante que as pessoas façam a leitura atenta quando receberem os alertas, que não se preocupem simplesmente em desabilitar o toque no momento da recepção do aviso e que confiem de fato que o trabalho tem sido feito e que a ideia é comunicar para que a população se proteja quando uma situação de emergência é identificada”, destaca o militar.



TOCOU. E AGORA?



Quando um alerta é emitido e recebido, são sugeridas atitudes que a população deve adotar, dependendo dos riscos identificados e das áreas de abrangência correspondentes. “As medidas vão desde uma preparação até sair daquela localidade, preparar um abrigo, um local seguro, até mesmo o comando para evacuar um local, no alerta com nível extremo. Nesse caso, vai ser dado o comando para que a pessoa saia daquela localidade em virtude de um risco que foi identificado, ou até mesmo que ela procure um abrigo, para que permaneça em segurança e não se exponha de maneira desnecessária a um risco”, afirma o tenente.



Mas nem todo sistema é imune a falhas. Em meio a pelo menos dois avisos moderados devido às chuvas, no dia 16 de novembro de 2026, os belo-horizontinos foram surpreendidos às 9h58 por um alerta sonoro sobre o risco de tempestade em Montes Claros, a 425 quilômetros da capital, no Norte de Minas, que indicava: “Alerta de tempestade com chuva moderada a forte e acumulados significativos em Montes Claros/MG. Risco de alagamento e inundação. Proteja-se!”.



A Cedec-MG informou ter ocorrido uma “falha pontual no sistema durante o envio do alerta”, que seria “destinado exclusivamente ao município de Montes Claros”. “A Cedec-MG ressalta que o sistema de alertas é uma ferramenta segura e confiável, que utiliza tecnologia moderna para informar antecipadamente a população sobre situações de risco, contribuindo para a prevenção de desastres e a proteção de vidas. O episódio foi pontual e não compromete a importância e a eficácia do serviço”, informou a coordenadoria, em nota.



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Apoio aos municípios

A sala do Cindec também é onde os plantonistas do dia movimentam os demais canais diários da Cedec-MG. É naquele local que se fazem as reuniões e os briefings diários, às 10h30; dali também partem os boletins de Defesa Civil para suporte aos municípios do estado. Cada profissional faz uma exposição dos riscos para a composição da situação estadual, bem como para sanar dúvidas dos municípios.