SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um homem de 48 anos sobreviveu a um golpe de faca que atravessou seu pescoço, da nuca até a região da bochecha. O ataque ocorreu na madrugada de 14 de novembro na zona rural da cidade de Machado, no sul de Minas Gerais.

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A vítima da facada sofreu uma fratura na mandíbula e foi levado para o pronto-socorro da Santa Casa de Caridade de Machado, sendo depois transferido para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas. Ele passou por cirurgia e recebeu alta hospitalar na quinta-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar, a principal suspeita do ataque é a esposa da vítima, que possui um histórico de transtornos psicológicos. Ela prestou depoimento à polícia, no qual apresentou versões contraditórias e não soube explicar o que aconteceu.

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O cirurgião Rommel Carneiro, que liderou a cirurgia, celebrou a alta do paciente em uma publicação nas redes sociais.

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"Temos a alegria de registrar este momento tão especial: a alta hospitalar de um paciente que ganhou uma nova oportunidade de viver. Um verdadeiro renascimento", afirmou.