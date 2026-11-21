Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Todos os 853 municípios de Minas Gerais estão sob alerta de tempestades neste sábado (21/11). O comunicado é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e tem validade até as 23h59 deste domingo (22/11).

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O alerta amarelo, que indica "perigo potencial", foi emitido às 9h28 de hoje. De acordo com o instituto, há previsão de chuva entre 20 e 30mm/h ou até 50mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Conforme o Inmet, nesses casos, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Um segundo alerta, válido apenas durante o sábado, de cor laranja, indica "perigo" para 19 cidades. A previsão é de chuva entre 30 e 60mm/h ou 50 e 100mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo.

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Os municípios incluídos são:

Campina Verde

Campo Florido

Canápolis

Carneirinho

Comendador Gomes

Fronteira

Frutal

Gurinhatã

Ipiaçu

Itapagipe

Ituiutaba

Iturama

Limeira do Oeste

Pirajuba

Planura

Prata

Santa Vitória

São Francisco de Sales

União de Minas

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