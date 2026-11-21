Minas: todas as cidades estão sob alerta para tempestade com granizo
Comunicado emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) abrange os 853 municípios e é válido até domingo (22/11)
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Todos os 853 municípios de Minas Gerais estão sob alerta de tempestades neste sábado (21/11). O comunicado é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e tem validade até as 23h59 deste domingo (22/11).
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O alerta amarelo, que indica "perigo potencial", foi emitido às 9h28 de hoje. De acordo com o instituto, há previsão de chuva entre 20 e 30mm/h ou até 50mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.
Conforme o Inmet, nesses casos, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
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Um segundo alerta, válido apenas durante o sábado, de cor laranja, indica "perigo" para 19 cidades. A previsão é de chuva entre 30 e 60mm/h ou 50 e 100mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo.
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Os municípios incluídos são:
- Campina Verde
- Campo Florido
- Canápolis
- Carneirinho
- Comendador Gomes
- Fronteira
- Frutal
- Gurinhatã
- Ipiaçu
- Itapagipe
- Ituiutaba
- Iturama
- Limeira do Oeste
- Pirajuba
- Planura
- Prata
- Santa Vitória
- São Francisco de Sales
- União de Minas
Recomendações
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).