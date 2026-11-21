Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A chuva intensa que atingiu Belo Horizonte e região metropolitana na noite dessa sexta-feira (20/11) deixou um rastro de estragos em Jaboticatubas. Diversos bairros do município tiveram as ruas alagadas, enquanto casas e estabelecimentos comerciais foram invadidos pela água.

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Segundo informações preliminares, houve registro de inundações na Rua JK, Bairro Santo Antônio, e na Rua Dom Carlos, Centro da cidade. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que o asfalto das vias foi tomado pela água da chuva.

Em registro obtido pelo Estado de Minas, a forte enxurrada invadiu um estabelecimento que presta serviço de locação de equipamentos para construção civil em Jaboticatubas. Nas mesmas imagens, um carro é visto flutuando na rua e uma pessoa aparece, em seguida, tentando empurrar veículo. A dimensão dos transtornos ainda não foi informada pela prefeitura ou Defesa Civil.

Aleta de tempo instável

O momento é de atenção em todas as regiões mineiras, já que a previsão indica tempo instável durante todo o fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a persistência do canal de umidade entre a Amazônia e as Regiões Centro–Oeste e Sudeste, assim como a propagação de instabilidades (cavados atmosféricos) em baixos e médios níveis da atmosfera mantém grande parte do país com tempo instável nos próximos dias.

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As condições atmosféricas são favoráveis para ocorrência de chuvas intensidade de 20 a 30mm/h ou até 50mm/dia, acompanhadas de rajadas de vento ocasionais, de 40 a 60km/h, em todas as regiões do estado.