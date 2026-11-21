Temporal em Jaboticatubas alaga ruas e água invade imóveis
Pontos de inundações foram registrados em diversos bairros do município
compartilhe
A chuva intensa que atingiu Belo Horizonte e região metropolitana na noite dessa sexta-feira (20/11) deixou um rastro de estragos em Jaboticatubas. Diversos bairros do município tiveram as ruas alagadas, enquanto casas e estabelecimentos comerciais foram invadidos pela água.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Segundo informações preliminares, houve registro de inundações na Rua JK, Bairro Santo Antônio, e na Rua Dom Carlos, Centro da cidade. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que o asfalto das vias foi tomado pela água da chuva.
Em registro obtido pelo Estado de Minas, a forte enxurrada invadiu um estabelecimento que presta serviço de locação de equipamentos para construção civil em Jaboticatubas. Nas mesmas imagens, um carro é visto flutuando na rua e uma pessoa aparece, em seguida, tentando empurrar veículo. A dimensão dos transtornos ainda não foi informada pela prefeitura ou Defesa Civil.
Leia Mais
Aleta de tempo instável
O momento é de atenção em todas as regiões mineiras, já que a previsão indica tempo instável durante todo o fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a persistência do canal de umidade entre a Amazônia e as Regiões Centro–Oeste e Sudeste, assim como a propagação de instabilidades (cavados atmosféricos) em baixos e médios níveis da atmosfera mantém grande parte do país com tempo instável nos próximos dias.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As condições atmosféricas são favoráveis para ocorrência de chuvas intensidade de 20 a 30mm/h ou até 50mm/dia, acompanhadas de rajadas de vento ocasionais, de 40 a 60km/h, em todas as regiões do estado.