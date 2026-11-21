Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Os belo-horizontinos devem permanecer em alerta neste sábado (21/11). Isso porque a previsão do tempo para o dia indica pancadas de chuva a qualquer momento. A capital está sob alerta de risco de desabamentos e deslizamentos de terra.

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Segundo a Defesa Civil, o dia será de céu nublado, com água caindo durante o dia, além de raios e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima registrada foi de 17,1°C, na Região Oeste, às 2h.

Já a máxima estimada é de 29°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 50% no período da tarde. Segundo o órgão municipal, o alerta indica chuva de intensidade moderada a forte.

Previsão em MG

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fim de semana será de tempo instável no estado. A persistência do canal de umidade entre a Amazônia e as Regiões Centro –Oeste e Sudeste, assim como, a propagação de instabilidades (cavados atmosféricos) em baixos e médios níveis da atmosfera mantém grande parte do país com tempo instável nos próximos dias.

Em Minas Gerais, o tempo permanece com muitas nuvens, momentos de mormaço e/ou abertura de sol, seguidos com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente no centro-norte do estado. No Sul e Oeste do estado, variação de nebulosidade com as típicas pancadas de primavera, preferencialmente a partir da tarde.

As condições atmosféricas são favoráveis para ocorrência de chuvas intensidade de 20 a 30mm/h ou até 50mm/dia, acompanhadas de rajadas de vento ocasionais, de 40a 60km/h, em todas as regiões mineiras.

Acumulado de chuvas (mm) até 22h de 20 de novembro:

Barreiro: 307,6 (130,3%)

Centro Sul: 315,6 (133,7%)

Hipercentro: 188,0 (79,7%)

Leste: 227,6 (117,6%)

Nordeste: 314,4 (133,2%)

Noroeste: 295,6 (125,3%)

Norte: 280,0 (118,6%)

Oeste: 313,0 (132,6%)

Pampulha: 317,8 (134,7%)

Venda Nova: 279,6 (118,5%)

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Média Climatológica de NOVEMBRO: 236 mm