Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu novo alerta de chuva, na manhã deste sábado (21/11). Segundo o comunicado, há possibilidade de pancadas com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h, até 8h de domingo (22/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Mais cedo, o órgão municipal havia informado que a previsão do tempo indica tempo instável, com água caindo a qualquer hora do dia. As precipitações podem variar de intensidade moderada a forte.

A temperatura máxima estimada é de 29°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 50% no período da tarde. A Defesa Civil ainda recomenda que a população evite áreas sujeitas à alagamentos, e se atente com áreas próximas à árvores e morros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cuidados durante a chuva

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.



- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.



- Atenção especial para áreas de encostas e morros.



- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).



- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

