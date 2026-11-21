Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um policial civil de 57 anos foi conduzido à delegacia suspeito de matar a tiros o atual companheiro da ex-namorada dele, na Avenida José Faria da Rocha, Bairro Eldorado, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso foi registrado na noite dessa sexta-feira (20/11).

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Segundo informações policiais, o policial bebia em frente a um bar quando houve um desentendimento com a vítima, de 36 anos. A ex-namorada dele trabalha em um sacolão próximo e teria presenciado o crime.

A vítima teria agredido o policial com uma garrafa de cerveja. Na tentativa de escapar das agressões, o policial correu para a rua, mas foi derrubado pelo homem, momento em que atirou para o alto e o atingiu. Após o crime, o policial tentou fugir, mas foi localizado pela Polícia Militar caminhando próximo à Praça do Glória.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e deslocou equipes do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da perícia oficial para apuração dos fatos.

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Durante os trabalhos, foram coletados informações e vestígios para subsidiar a investigação. O corpo da vítima, um homem de 36 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal dr. André Roquette (IMLAR) para ser submetido a exames.



O policial foi conduzido à delegacia de plantão. Após a oitiva do envolvido e a análise técnico-jurídica dos fatos, a autoridade policial não ratificou a prisão, por entender haver elementos indicativos de legítima defesa. As investigações prosseguem pela Delegacia Especializada de Homicídios (DEH) em Contagem, visando à completa elucidação dos fatos.