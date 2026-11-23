Trecho da Avenida do Contorno é bloqueado após acidente com carreta
Interdição na Savassi foi realizada pela BHTrans após o veículo atingir dois carros e invadir uma clínica na manhã desta segunda (23/11)
compartilhe
O acesso à Avenida do Contorno, na altura da Rua Pium-í, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi bloqueado na manhã desta segunda-feira (23/11), depois que uma carreta perdeu o controle, atingiu dois carros e invadiu uma clínica. O bloqueio foi feito pela BHTrans para garantir a segurança no local durante o atendimento da ocorrência.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O acidente aconteceu por volta das 8h15. No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a carreta perder velocidade ao tentar subir a avenida e voltar de ré, desgovernada. Na sequência, o veículo atinge um Jeep Compass e uma caminhonete estacionados na avenida e só para quando atinge a clínica.
Leia Mais
Duas pessoas que estavam no Jeep Compass foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista da caminhonete estava no estabelecimento no momento do acidente, não se feriu.
A ocorrência provocou danos na estrutura da clínica e mobilizou equipes da Polícia Militar (PMMG) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG). A BHTrans orientou os motoristas a redobrarem a atenção ao circular pela região durante a interdição.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
* Estagiárias sob supervisão da editora Ellen Cristie.