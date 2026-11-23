Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O barulho de vidro quebrando e o estrondo provocado pela carreta que invadiu uma clínica na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, interromperam a consulta de Geraldo Magela na manhã desta segunda-feira (23/11). O autônomo, que veio de Pará de Minas, na Região Central do estado, para atendimento médico, estava dentro do estabelecimento quando ouviu o impacto. Além do susto, descobriu que seu carro era um dos dois veículos atingidos pela carreta.

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“Estava dentro da clínica. Vim para fazer uma consulta e escutamos um estrondo, um barulho de vidro quebrando. Saímos correndo, eu e a médica, e já vimos a carreta encostada lá”, contou.

Depois de perceber o que havia acontecido, Geraldo se lembrou de que havia estacionado o carro um pouco acima do local. Ao sair para verificar a situação, encontrou o veículo atingido pela carreta.

Susto e prejuízo

Segundo o autônomo, o acidente provocou correria e preocupação entre as pessoas que estavam na clínica. Parte delas saiu do estabelecimento para entender o que havia acontecido e procurar o motorista da carreta. “Começaram a ligar para os bombeiros e para a polícia”, relatou.

Além do carro de Geraldo, a carreta atingiu um Jeep Compass que estava na avenida. Duas pessoas que ocupavam o automóvel foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Apesar dos danos no veículo, Geraldo afirmou que já entrou em contato com a seguradora e conseguiu os dados do motorista da carreta para dar andamento aos procedimentos.

“Foi muito susto. Mas, graças a Deus, dos males, o menor foi só o prejuízo do carro”, disse.

O autônomo também relatou que, segundo o motorista do Jeep Compass, o veículo dele ajudou a proteger os ocupantes do automóvel.

Como foi o acidente

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a carreta perdeu o controle ao tentar subir a Avenida do Contorno, desceu de ré, atingiu um carro e invadiu uma clínica na esquina com a Rua Pium-í, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O acidente aconteceu por volta das 8h15. Na gravação, é possível ver a carreta perder velocidade ao tentar subir a avenida e voltar de ré, desgovernada. Na sequência, o veículo atinge um Jeep Compass e uma caminhonete estacionados na avenida e só para quando atinge a clínica.

Equipes da Polícia Militar (PMMG), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) e da BHTrans estão no local.

Risco estrutural e elétrico

Após a colisão, os bombeiros iniciaram uma vistoria na estrutura da clínica para avaliar possíveis danos e o risco de desabamento. A equipe também foi acionada devido à possibilidade de comprometimento da edificação.

O impacto atingiu ainda um padrão de energia elétrica, provocando o rompimento da fiação. Por causa do risco de eletrocussão, uma equipe da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para atender à ocorrência.

O acidente provocou a interdição de duas faixas da Avenida do Contorno, no sentido Avenida Afonso Pena.

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* Estagiária sob supervisão