Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Uma carreta perdeu o controle ao tentar subir a Avenida do Contorno, desceu de ré, atingiu dois carros e invadiu uma clínica na esquina com a Rua Pium-í, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (23/11).

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O acidente ocorreu no trecho da subida conhecida como "tobogã", por volta das 8h15, e mobilizou equipes da Polícia Militar (PMMG), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) e da BHTrans.

Segundo as primeiras informações, a carreta teria apresentado uma falha mecânica ao tentar subir a Avenida do Contorno. Sem conseguir avançar, o veículo desceu de ré, atingiu parte de uma caminhonete e um Jeep Compass. Logo em seguida, invadiu a clínica.

Bombeiros estão no local dando suporte às vítimas e ajudando no redirecionamento do trânsito Edésio Ferreira/EM/D.A Press

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas pessoas que estavam no Compass foram atendidas pelo Samu. Uma vistoria está sendo realizada no imóvel.

Risco estrutural e elétrico

Após a colisão, os bombeiros iniciaram uma vistoria na estrutura da clínica para avaliar possíveis danos e o risco de desabamento. A equipe também foi acionada devido à possibilidade de comprometimento da edificação.

O impacto atingiu ainda um padrão de energia elétrica, provocando o rompimento da fiação. Por causa do risco de eletrocussão, uma equipe da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para atender à ocorrência.

O acidente provocou a interdição de duas faixas da Avenida do Contorno, no sentido Avenida Afonso Pena.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.