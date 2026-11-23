Segunda-feira (23/11) começa com tempo instável em Belo Horizonte e em diversas regiões de Minas Gerais. Na capital mineira, algumas regiões como a Pampulha já registram uma chuva fina. A combinação de calor, elevada umidade do ar e sistemas meteorológicos que atuam sobre o território brasileiro favorece a formação de nuvens carregadas, aumentando as condições para pancadas de chuva, trovoadas e temporais isolados.

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Em Belo Horizonte, a previsão indica céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva durante a manhã. À tarde e à noite, as pancadas podem vir acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas. A temperatura deve variar entre 20°C e 31°C, mantendo a sensação de abafamento antes da ocorrência das chuvas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também mantém aviso de perigo potencial para tempestades em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. A previsão contempla volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar 50 milímetros no acumulado diário, além de ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Embora o aviso seja de menor severidade, há riscos de alagamentos pontuais, queda de galhos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Em Minas, a previsão é de chuva em praticamente todo o estado, mas com diferenças de intensidade e distribuição. As regiões Central e Leste merecem atenção especial, assim como o Sul de Minas, a Zona da Mata e o Vale do Rio Doce, onde existe possibilidade de tempestades isoladas, com raios e rajadas de vento.

De acordo com o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), a instabilidade deve permanecer entre segunda e quarta-feira (23 e 25/11), com possibilidade de chuvas volumosas e tempestades em diferentes regiões mineiras.

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Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, os volumes podem ficar entre 20 e 40 milímetros, embora pancadas localmente mais fortes não estejam descartadas. No Sul e Sudeste de Minas, há pontos onde os acumulados podem chegar a 40 a 60 milímetros.

A situação exige atenção também no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Campo das Vertentes, Zona da Mata e regiões próximas ao Vale do Rio Doce. A alternância entre períodos de abertura de sol, calor e pancadas de chuva pode favorecer a formação rápida de tempestades.

As projeções para o período de 23 a 29 de novembro indicam acumulados de 100 a 200 milímetros em áreas como Grande Belo Horizonte, Sul de Minas, Zona da Mata, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Vale do Rio Doce.

Corredor de umidade

Um dos principais responsáveis pela instabilidade é o chamado corredor de umidade, que transporta grandes quantidades de vapor d'água da Região Amazônica em direção ao Centro-Oeste e ao Sudeste.

Esse fluxo de umidade, associado à circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera, contribui para a formação de nuvens carregadas e aumenta o potencial para temporais.

Outro fator importante é a atuação de cavados em baixos níveis da atmosfera sobre Minas Gerais. Essas áreas alongadas de baixa pressão favorecem a movimentação ascendente do ar, ajudando a desenvolver nuvens de grande extensão vertical, capazes de produzir chuva intensa, raios e rajadas de vento.

A combinação de umidade elevada e temperaturas ainda altas funciona como combustível para as instabilidades. Por isso, mesmo nos períodos em que o sol aparece, a atmosfera continua favorável à ocorrência de pancadas fortes, especialmente entre a tarde e a noite.

O cenário preocupa principalmente porque a repetição das chuvas pode provocar aumento dos níveis de córregos e rios, enxurradas e alagamentos em áreas urbanas.

Frente fria

Outro sistema que interfere nas condições do tempo é uma frente fria associada à circulação atmosférica sobre o Sul da América do Sul. O sistema, que tem ligação com uma área de baixa pressão e a formação de um ciclone extratropical nas proximidades do Sul do Brasil, contribui para reorganizar a distribuição das chuvas.

A frente fria e seus efeitos devem avançar em direção ao litoral das regiões Sul e Sudeste. A previsão indica passagem pela costa de São Paulo e do Rio de Janeiro entre quarta e sexta-feira (25 e 27 de novembro).

Embora o sistema não represente necessariamente a entrada direta de uma massa de ar frio sobre Minas Gerais, sua interação com o corredor de umidade amazônico ajuda a manter as condições favoráveis às chuvas no Sudeste.

Na prática, a combinação desses fenômenos poderá prolongar o período de instabilidade, com pancadas frequentes e possibilidade de temporais em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

Ainda faz calor Apesar da previsão de chuva, a segunda-feira ainda será marcada pelo calor em Belo Horizonte, com máxima próxima dos 30°C. A mudança mais significativa nas temperaturas deverá ocorrer ao longo da semana, especialmente com o avanço da frente fria e o aumento da nebulosidade.

Na capital mineira, a previsão do Inmet aponta uma redução mais expressiva das temperaturas na sexta-feira (27), quando os termômetros poderão registrar mínima de 16°C e máxima de aproximadamente 20°C. Antes disso, as máximas ainda poderão alcançar 29°C ou 30°C.

Atenção aos temporais e aos riscos

A combinação de chuva volumosa, ventos fortes e descargas elétricas exige cuidados da população. Entre os principais riscos estão:

Alagamentos e enxurradas em ruas e avenidas.

Queda de árvores e galhos devido às rajadas de vento.

Descargas elétricas durante as tempestades.

Possibilidade de granizo em pontos isolados.

Elevação rápida do nível de córregos e rios.

Interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A recomendação é evitar áreas alagadas, não procurar abrigo debaixo de árvores durante tempestades e retirar aparelhos eletrônicos das tomadas quando houver risco de descargas elétricas.

A população também deve acompanhar os comunicados da Defesa Civil e do Inmet, especialmente diante da possibilidade de novos avisos de tempestades.

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A perspectiva para os próximos dias é de uma semana predominantemente instável em Minas Gerais e em boa parte do Sudeste. O corredor de umidade vindo da Amazônia, associado à passagem de sistemas frontais pelo Sul e pelo litoral da Região Sudeste, deverá manter o ambiente favorável às chuvas. Além dos temporais, a atenção estará voltada à redução das temperaturas no final da semana.