Temporais e mudança de temperatura: veja a previsão do tempo em BH e Minas
Há previsão de pancadas de chuva, trovoadas, rajadas de vento e possibilidade de granizo em pontos isolados nesta segunda-feira, tanto na capital mineira quanto em vários municípios do estado
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Segunda-feira (23/11) começa com tempo instável em Belo Horizonte e em diversas regiões de Minas Gerais. Na capital mineira, algumas regiões como a Pampulha já registram uma chuva fina. A combinação de calor, elevada umidade do ar e sistemas meteorológicos que atuam sobre o território brasileiro favorece a formação de nuvens carregadas, aumentando as condições para pancadas de chuva, trovoadas e temporais isolados.
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Em Belo Horizonte, a previsão indica céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva durante a manhã. À tarde e à noite, as pancadas podem vir acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas. A temperatura deve variar entre 20°C e 31°C, mantendo a sensação de abafamento antes da ocorrência das chuvas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também mantém aviso de perigo potencial para tempestades em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. A previsão contempla volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar 50 milímetros no acumulado diário, além de ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Embora o aviso seja de menor severidade, há riscos de alagamentos pontuais, queda de galhos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
De acordo com o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), a instabilidade deve permanecer entre segunda e quarta-feira (23 e 25/11), com possibilidade de chuvas volumosas e tempestades em diferentes regiões mineiras.
Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, os volumes podem ficar entre 20 e 40 milímetros, embora pancadas localmente mais fortes não estejam descartadas. No Sul e Sudeste de Minas, há pontos onde os acumulados podem chegar a 40 a 60 milímetros.
A situação exige atenção também no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Campo das Vertentes, Zona da Mata e regiões próximas ao Vale do Rio Doce. A alternância entre períodos de abertura de sol, calor e pancadas de chuva pode favorecer a formação rápida de tempestades.
As projeções para o período de 23 a 29 de novembro indicam acumulados de 100 a 200 milímetros em áreas como Grande Belo Horizonte, Sul de Minas, Zona da Mata, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Vale do Rio Doce.
Corredor de umidade
Um dos principais responsáveis pela instabilidade é o chamado corredor de umidade, que transporta grandes quantidades de vapor d'água da Região Amazônica em direção ao Centro-Oeste e ao Sudeste.
Esse fluxo de umidade, associado à circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera, contribui para a formação de nuvens carregadas e aumenta o potencial para temporais.
Outro fator importante é a atuação de cavados em baixos níveis da atmosfera sobre Minas Gerais. Essas áreas alongadas de baixa pressão favorecem a movimentação ascendente do ar, ajudando a desenvolver nuvens de grande extensão vertical, capazes de produzir chuva intensa, raios e rajadas de vento.
A combinação de umidade elevada e temperaturas ainda altas funciona como combustível para as instabilidades. Por isso, mesmo nos períodos em que o sol aparece, a atmosfera continua favorável à ocorrência de pancadas fortes, especialmente entre a tarde e a noite.
O cenário preocupa principalmente porque a repetição das chuvas pode provocar aumento dos níveis de córregos e rios, enxurradas e alagamentos em áreas urbanas.
Frente fria
Outro sistema que interfere nas condições do tempo é uma frente fria associada à circulação atmosférica sobre o Sul da América do Sul. O sistema, que tem ligação com uma área de baixa pressão e a formação de um ciclone extratropical nas proximidades do Sul do Brasil, contribui para reorganizar a distribuição das chuvas.
A frente fria e seus efeitos devem avançar em direção ao litoral das regiões Sul e Sudeste. A previsão indica passagem pela costa de São Paulo e do Rio de Janeiro entre quarta e sexta-feira (25 e 27 de novembro).
Embora o sistema não represente necessariamente a entrada direta de uma massa de ar frio sobre Minas Gerais, sua interação com o corredor de umidade amazônico ajuda a manter as condições favoráveis às chuvas no Sudeste.
Na prática, a combinação desses fenômenos poderá prolongar o período de instabilidade, com pancadas frequentes e possibilidade de temporais em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.
Ainda faz calor
Na capital mineira, a previsão do Inmet aponta uma redução mais expressiva das temperaturas na sexta-feira (27), quando os termômetros poderão registrar mínima de 16°C e máxima de aproximadamente 20°C. Antes disso, as máximas ainda poderão alcançar 29°C ou 30°C.
Atenção aos temporais e aos riscos
A combinação de chuva volumosa, ventos fortes e descargas elétricas exige cuidados da população. Entre os principais riscos estão:
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Alagamentos e enxurradas em ruas e avenidas.
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Queda de árvores e galhos devido às rajadas de vento.
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Descargas elétricas durante as tempestades.
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Possibilidade de granizo em pontos isolados.
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Elevação rápida do nível de córregos e rios.
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Interrupções no fornecimento de energia elétrica.
A recomendação é evitar áreas alagadas, não procurar abrigo debaixo de árvores durante tempestades e retirar aparelhos eletrônicos das tomadas quando houver risco de descargas elétricas.
A população também deve acompanhar os comunicados da Defesa Civil e do Inmet, especialmente diante da possibilidade de novos avisos de tempestades.
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A perspectiva para os próximos dias é de uma semana predominantemente instável em Minas Gerais e em boa parte do Sudeste. O corredor de umidade vindo da Amazônia, associado à passagem de sistemas frontais pelo Sul e pelo litoral da Região Sudeste, deverá manter o ambiente favorável às chuvas. Além dos temporais, a atenção estará voltada à redução das temperaturas no final da semana.