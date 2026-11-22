Deslizamento de terra atinge hotel tombado em Ouro Preto
De acordo com a prefeitura, a ocorrência foi decorrente das chuvas constantes dos últimos 15 dias
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Um deslizamento de terra atingiu o Hotel Solar das Lajes, que funciona em um imóvel tombado no sítio histórico de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. A ocorrência foi registrada nesse sábado (21/11), em meio às chuvas que atingem o estado.
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De acordo com a prefeitura municipal, a ocorrência foi decorrente das chuvas constantes dos últimos 15 dias e comprometeu parte da rampa de acesso do hotel. Não houve feridos.
"Assim que acionada, a prefeitura mobilizou equipes da Defesa Civil, da Guarda Municipal e da Ourotran. Durante a vistoria no local, a Defesa Civil constatou, em avaliação preliminar, que o deslizamento não comprometeu a Rua Conselheiro Quintiliano", esclareceu em nota enviada ao Estado de Minas.
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Por estar situado no sítio histórico de Ouro Preto, área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o imóvel está sujeito à autorização do órgão para intervenções.
A Fiscalização de Posturas orientou o proprietário a apresentar, com urgência, um projeto de intervenção e a aguardar a autorização antes de iniciar os serviços. A Prefeitura e o Iphan já disponibilizaram um geólogo para a análise emergencial do projeto.
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A reportagem entrou em contato com o hotel que os hóspedes precisaram ser remanejados. Ainda não há detalhes sobre os danos causados.