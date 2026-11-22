Motorista avança parada obrigatória, bate em carro e fica ferido
Vítima foi encontrada retida no veículo e com ferimentos leves
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Um homem, de 46 anos, ficou ferido após avançar uma parada obrigatória e atingir outro carro no cruzamento das ruas Esmeralda e Cristal, no Bairro São Joaquim, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu na noite desse sábado (21/11).
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local, encontraram o motorista, que dirigia um Chevette, retido no veículo e com ferimentos leves. Ele recebeu atendimento inicial e foi encaminhado ao hospital.
Conforme informações repassadas aos militares, o motorista teria avançado uma parada obrigatória e bateu contra um Honda Fit, que estava parado no cruzamento.
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A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área. Os veículos foram estabilizados e as baterias desligadas, para evitar possíveis riscos de incêndio.