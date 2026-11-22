Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Minas Gerais deve enfrentar um período de precipitações intensas e persistentes ao longo de 15 dias, entre 19 de novembro e 3 de dezembro. Segundo um alerta emitido pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), os acumulados de chuva podem chegar a marcas entre 350 mm e 400 mm nas áreas de maior concentração.

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O levantamento, elaborado pelo Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec) a partir da análise de diferentes modelos meteorológicos, aponta que grande parte do território mineiro registrará volumes predominantes entre 150 mm e 300 mm. Os maiores volumes são esperados na porção central do estado, especialmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Central Mineira, Oeste de Minas e Campo das Vertentes.

Na Grande BH, Central, Oeste e Campo das Vertentes, os volumes estimados variam predominantemente entre 250 e 400 milímetros, com os maiores valores próximos à capital e áreas adjacentes.

No Triângulo Mineiro e Noroeste, os acumulados previstos ficam entre 200 e 300 milímetros. Já no Sul/Sudoeste, a estimativa varia entre 150 e 300 milímetros.

Nas regiões Norte, Jequitinhonha e Vale do Mucuri, os volumes devem ficar predominantemente entre 150 e 250 milímetros. O mesmo é projetado para o Vale do Rio Doce e a Zona da Mata, onde também são esperados acumulados expressivos.



Atenção em áreas vulneráveis

De acordo com o meteorologista do Cindec, Romero Wanzeler, o momento exige atenção da população mineira, sobretudo em áreas de maior vulnerabilidade. "Esses valores são elevados e dependendo da região merece uma atenção especial, principalmente por conta dos riscos geológicos, dos riscos hidrológicos que estão associados a altos volumes de chuva. Portanto, mantenha-se atento aos alertas da Defesa Civil, aos avisos meteorológicos emitidos no Centro de Inteligência em Defesa Civil e siga as recomendações", orientou. As condições podem favorecer alagamentos, enxurradas, elevação dos níveis de rios e córregos e deslizamentos de terra.

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