Minas pode registrar até 400mm de chuva em 15 dias, alerta Defesa Civil
De acordo com a Defesa Civil estadual, o momento requer atenção da população, sobretudo em áreas vulneráveis
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Minas Gerais deve enfrentar um período de precipitações intensas e persistentes ao longo de 15 dias, entre 19 de novembro e 3 de dezembro. Segundo um alerta emitido pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), os acumulados de chuva podem chegar a marcas entre 350 mm e 400 mm nas áreas de maior concentração.
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O levantamento, elaborado pelo Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec) a partir da análise de diferentes modelos meteorológicos, aponta que grande parte do território mineiro registrará volumes predominantes entre 150 mm e 300 mm. Os maiores volumes são esperados na porção central do estado, especialmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Central Mineira, Oeste de Minas e Campo das Vertentes.
Na Grande BH, Central, Oeste e Campo das Vertentes, os volumes estimados variam predominantemente entre 250 e 400 milímetros, com os maiores valores próximos à capital e áreas adjacentes.
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No Triângulo Mineiro e Noroeste, os acumulados previstos ficam entre 200 e 300 milímetros. Já no Sul/Sudoeste, a estimativa varia entre 150 e 300 milímetros.
Nas regiões Norte, Jequitinhonha e Vale do Mucuri, os volumes devem ficar predominantemente entre 150 e 250 milímetros. O mesmo é projetado para o Vale do Rio Doce e a Zona da Mata, onde também são esperados acumulados expressivos.
Atenção em áreas vulneráveis
De acordo com o meteorologista do Cindec, Romero Wanzeler, o momento exige atenção da população mineira, sobretudo em áreas de maior vulnerabilidade. "Esses valores são elevados e dependendo da região merece uma atenção especial, principalmente por conta dos riscos geológicos, dos riscos hidrológicos que estão associados a altos volumes de chuva. Portanto, mantenha-se atento aos alertas da Defesa Civil, aos avisos meteorológicos emitidos no Centro de Inteligência em Defesa Civil e siga as recomendações", orientou. As condições podem favorecer alagamentos, enxurradas, elevação dos níveis de rios e córregos e deslizamentos de terra.
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Como se proteger
- Envie um SMS com o CEP para 40199 e receba alertas da Defesa Civil
- Evite sair de um local seguro durante as chuvas e aguarde a intensidade diminuir.
- Fique atento aos níveis da água em ruas, córregos e rios.
- Não atravesse ruas ou áreas alagadas a pé ou com veículos.
- Evite áreas como passagens baixas, galerias, avenidas de fundo de vale, pontes e bocas de lobo.
- Não deixe crianças brincarem na chuva ou em enxurradas.
- Não se proteja embaixo de árvores durante tempestades com raios.
- Busque abrigo em edificações ou veículos.
- Desconecte aparelhos elétricos da tomada para evitar curtos-circuitos.
- Se sua casa apresentar trincas ou outras alterações estruturais, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar (telefone 193) e a Defesa Civil do seu município (telefone 199) para avaliação técnica antes do retorno à residência.
- Em caso de emergência, ligue: 190 PMMG, 193 Bombeiros, 199 Defesa Civil e 192 Samu.