A situação em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), foi normalizada neste sábado (21/11), após o temporal que atingiu o município na noite anterior e provocou alagamentos em ruas e a entrada de água em imóveis. Segundo a Defesa Civil Municipal, o nível da água já baixou. A prefeitura informou que equipes percorreram os pontos mais afetados e continuam mobilizadas para acompanhar os efeitos da chuva e executar serviços de limpeza e drenagem.



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A tempestade foi registrada na noite de sexta-feira (20/11) e atingiu toda a região, com aproximadamente duas horas de chuva intensa. O grande volume de água provocou transtornos em diferentes pontos da cidade, situação que também foi observada em municípios vizinhos.



Em nota divulgada neste sábado, a Prefeitura de Jaboticatubas informou que equipes municipais estiveram nos locais considerados mais críticos para avaliar as condições e acompanhar a evolução do cenário. Embora a situação esteja normalizada, os trabalhos de manutenção da rede de drenagem e dos cursos d’água continuam.



De acordo com a administração municipal, medidas preventivas foram realizadas ao longo do ano para preparar a cidade para o período chuvoso. Entre as ações citadas estão a limpeza de córregos e intervenções de drenagem. A prefeitura, no entanto, argumenta que o volume registrado durante o temporal superou o esperado e que a região tem recebido chuvas cada vez mais intensas.



Os serviços de limpeza dos córregos e de drenagem seguem em andamento. A administração municipal afirma que continuará monitorando a situação e acompanhando os pontos que apresentaram problemas durante a tempestade.

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Orientações



Apesar da normalização, a Defesa Civil orienta que a população permaneça atenta às condições do tempo e procure ajuda caso identifique situações de risco. Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil de Jaboticatubas pelo telefone ou WhatsApp (31) 2010-7181. O Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.