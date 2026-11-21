Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade de perigo potencial para todos os 853 municípios de Minas Gerais. O aviso começou às 9h28 deste sábado (21/11) e permanece válido até as 23h59 de domingo (22/11).

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A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros (mm) por hora ou até 50 mm ao longo do dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o Inmet, apesar das condições meteorológicas, o risco de ocorrências é considerado baixo. Entre os possíveis impactos estão cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Orientações

Durante rajadas de vento, a recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é indicado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O instituto orienta ainda que a população evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

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Em caso de necessidade, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.