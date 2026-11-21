As luzes se acendem, os olhos brilham e começa a temporada de “boas festas”, em Belo Horizonte, com o Natal da Mineiridade 2026. Na noite deste sábado (21/11), a Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul, recebeu milhares de moradores e visitantes para o espetáculo que se tornou tradição e traz desta vez o tema “Minas: a Casa do Brasil”. Entre as novidades está a Fábrica do Noel, instalada no Palácio da Liberdade até 23 de dezembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Eram 18h40, com lua no céu após tantas noites chuvosas, quando 1,5 milhão de pontos de LED se acenderam, criando o clima de Natal, com Jesus e Maria e Jesus no presépio, em destaque, deixando pessoas de todas as gerações encantadas com o cenário. A inauguração oficial teve ainda desfile do Papai Noel, apresentação do Coral Black do Black, Show do Noel (no coreto) e Orquestra das Gerais.

"Está tudo muito lindo, bem organizado! A gente sabe que o Natal começa quando as luzes da Praça da Liberdade se acendem", disse a pedagoga Eliza Silva, com a filha Larissa, de 2 anos, no colo. Ao lado, o marido Sérgio Macedo, que trabalha na área comercial, contou que a família veio de Contagem, na Grande BH, para curtir a inauguração das luzes de Natal. "É nossa segunda vez aqui", afirmou

Promovido pelo governo de Minas, via Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), Fundação Clóvis Salgado e Cemig, a inauguração do Natal da Mineiridade 2026 teve à frente o governador em exercício e presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Vicente de Oliveira Silva.

Na cerimônia de abertura na frente do Palácio da Liberdade, o titular da Secult-MG, secretário Leônidas Oliveira, falou sobre o tema deste ano, que destaca a cultura de Minas e de todos seus municípios. A estimativa é de cerca de 10 mil pessoas, por noite, até 6 de janeiro, no horário das 18h45 às 23h.

A estimativa é de cerca de 10 mil pessoas, por noite, até 6 de janeiro, no horário das 18h45 às 23h Jair Amaral/EM/DA.Press

Convite a todos



Com o tema “Minas: a Casa do Brasil”, a edição deste ano convida o público a percorrer as diferentes histórias, tradições e expressões culturais que formam a identidade mineira. Inspirada nas muitas Minas presentes na obra de João Guimarães Rosa, a cenografia transforma os jardins históricos da Praça da Liberdade em um percurso que conecta ancestralidade, fé, águas, gastronomia, artesania, literatura, cidades e inovação. O projeto combina arte, patrimônio e tecnologia em uma experiência que valoriza a diversidade cultural do estado.

Entre os destaques da cenografia, estão a Alameda dos Sinos, com 270 peças iluminadas, e a representação de símbolos arquitetônicos mineiros, como uma réplica da Igreja da Pampulha. A decoração reúne artesanato e tecnologia, com 770 esculturas aramadas confeccionadas pelo artesão Zé do Arame, de Ouro Preto, 124 esculturas em ferro e serralheria e 57 peças produzidas por meio de corte robótico programado. Neste ano, a iluminação conta com o patrocínio de Cemig, Copasa, Itambé e Boticário.

No interior

Da Praça da Liberdade a outros 600 municípios no estado, o Natal da Mineiridade conecta diferentes regiões do estado em uma programação que valoriza as tradições e fortalece o turismo. Em cada território, a celebração ganha características próprias, com presépios, Folias de Reis, cantatas, cortejos, feiras, manifestações religiosas, gastronomia e artesanato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cidades históricas, destinos de natureza e municípios de diferentes regiões integram esse calendário, ampliando as oportunidades de visitação e a circulação de turistas pelo estado. A iniciativa contribui para consolidar Minas Gerais como um dos principais destinos brasileiros de fim de ano, associando a experiência turística à riqueza cultural, à hospitalidade e à diversidade das tradições mineiras.