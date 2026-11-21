Homem é morto a facadas em reserva indígena em Minas Gerais
Dois homens foram presos em flagrante suspeitos de participação no crime ocorrido na comunidade Riachão. Homicídio teria sido motivado por desavenças anteriores, agravadas pelo consumo de bebida alcoólica
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Um homem foi assassinado a facadas na noite dessa sexta-feira (20/11), na Reserva Indígena Xakriabá, em São João das Missões, no Norte de Minas Gerais. Dois suspeitos foram presos em flagrante, segundo a Polícia Militar (PM).
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A corporação foi acionada por um funcionário de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que relatou a presença de um homem aparentemente sem vida na estrada de acesso à comunidade Riachão. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída e com ferimentos provocados por golpes de faca.
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De acordo com a PM, o homicídio foi motivado por um desentendimento em um estabelecimento comercial. Durante as diligências, quatro homens foram localizados e ouvidos pelos policiais. Dois deles admitiram participação direta no crime, segundo consta no boletim de ocorrência.
Conforme os relatos, um dos suspeitos segurou a vítima enquanto o outro a atingiu com dois golpes de uma faca artesanal, nas regiões abdominal e torácica. A arma utilizada foi localizada e entregue à polícia.
A motivação do crime estaria relacionada a desavenças anteriores entre os envolvidos, agravadas pelo consumo de bebida alcoólica, conforme a versão apresentada pela PM.
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Os dois suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia da Polícia Civil em Januária. O caso será investigado.