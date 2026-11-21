Um homem foi assassinado a facadas na noite dessa sexta-feira (20/11), na Reserva Indígena Xakriabá, em São João das Missões, no Norte de Minas Gerais. Dois suspeitos foram presos em flagrante, segundo a Polícia Militar (PM).

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A corporação foi acionada por um funcionário de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que relatou a presença de um homem aparentemente sem vida na estrada de acesso à comunidade Riachão. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída e com ferimentos provocados por golpes de faca.

De acordo com a PM, o homicídio foi motivado por um desentendimento em um estabelecimento comercial. Durante as diligências, quatro homens foram localizados e ouvidos pelos policiais. Dois deles admitiram participação direta no crime, segundo consta no boletim de ocorrência.

Conforme os relatos, um dos suspeitos segurou a vítima enquanto o outro a atingiu com dois golpes de uma faca artesanal, nas regiões abdominal e torácica. A arma utilizada foi localizada e entregue à polícia.

A motivação do crime estaria relacionada a desavenças anteriores entre os envolvidos, agravadas pelo consumo de bebida alcoólica, conforme a versão apresentada pela PM.

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Os dois suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia da Polícia Civil em Januária. O caso será investigado.