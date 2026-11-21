Oito pessoas estão ilhadas na zona rural de Aimorés, na Região do Rio Doce, em decorrência das fortes chuvas que atingem o município e cidades vizinhas neste sábado (21/11). Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar (PM) e da Defesa Civil foram mobilizadas para atender às ocorrências de inundação na região de Alto Capim, nas proximidades de São Sebastião da Vala. Segundo as informações iniciais da Defesa Civil Estadual, o grupo está bem e não corre risco, mas aguarda o resgate. Uma aeronave da Polícia Militar deverá auxiliar na retirada dos moradores no domingo (22).



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A ocorrência foi registrada por volta das 5h55. No Córrego de Todos os Santos, uma família ficou isolada pela elevação do nível da água. Militares do Pelotão de Bombeiros de Resplendor foram deslocados para o local e atuam na retirada dos moradores. A operação também conta com a participação da Defesa Civil municipal.



Na continuidade da estrada, no povoado de Alto Capim, outras oito pessoas ficaram sem condições de deixar a área por causa da inundação. Conforme a atualização da Oitava Regional de Defesa Civil Estadual, o grupo já havia sido localizado e estava em segurança. A posição exata dos moradores, no entanto, ainda precisava ser confirmada pelas equipes, diante das dificuldades de acesso provocadas pela enchente.



A mobilização envolve diferentes órgãos de segurança e proteção. Além dos bombeiros, a Polícia Militar foi acionada para reforçar o atendimento, enquanto a Defesa Civil de Aimorés acompanha a situação em campo. A atuação é coordenada com a Defesa Civil Estadual, que avalia a necessidade de ampliar os recursos empregados na operação.



Diante das dificuldades para alcançar os moradores por terra, foi solicitado apoio aéreo. A previsão é de que uma aeronave da Polícia Militar seja empregada na manhã deste domingo (22/11), para auxiliar no resgate das pessoas que permanecem ilhadas.



Ocorrências também no Espírito Santo



As fortes chuvas provocaram estragos também do outro lado da divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo. Na comunidade de São Domingos de Ibicaba, em Afonso Cláudio (ES), uma barragem se rompeu em decorrência do volume de água. O episódio ocorreu em território capixaba, nas proximidades de Alto Capim, mas, segundo esclarecimento da Defesa Civil mineira, não provocou a inundação registrada em Aimorés. O alagamento em Minas Gerais foi causado pelas próprias precipitações na região.



Em Afonso Cláudio, a situação é mais grave. Há confirmação de que pelo menos uma residência desabou e duas pessoas foram arrastadas pela força da água. Uma mulher foi socorrida com vida por moradores da região a aproximadamente 300 metros de sua casa.



O marido dela, de 72 anos, continua desaparecido na zona rural do município capixaba. O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo realiza buscas para tentar localizá-lo. A Defesa Civil de Afonso Cláudio também acompanha a ocorrência na região próxima à divisa estadual.



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As equipes dos dois estados seguem mobilizadas diante dos impactos provocados pelas chuvas. Em Minas Gerais, o foco da operação permanece na assistência à população isolada em Alto Capim e na retirada segura dos moradores que aguardam resgate.