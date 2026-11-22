Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A população deve ter mais um dia chuvoso, neste domingo (22/11), em Belo Horizonte. A Defesa Civil emitiu comunicado de atenção para possibilidade de precipitação forte, raios e rajadas de vento.

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Segundo o órgão municipal, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva a qualquer hora do dia, com raios e ventos ocasionais. A temperatura mínima registrada foi 20,2°C, na Região Centro-Sul, às 5h20. Já a máxima estimada é de 29ºC, com umidade relativa do ar em torno de 50% no período da tarde.

A capital ainda está sob alerta de chuva, válido até às 8h de hoje. Os ventos podem chegar aos 50km/h. A recomendação é evitar áreas sujeitas a alagamentos, árvores e encostas.

Risco geológico

Devido aos últimos volumes de água, e a previsão de mais chuva, existe risco geológico forte nas regionais Barreiro, Oeste, Centro Sul, Leste, Noroeste, Pampulha, Venda Nova e Norte, e moderado na regional Nordeste até a próxima terça-feira (24).

Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

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RECOMENDAÇÕES:

* Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

* Coloque calha no telhado da sua casa.

* Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

* Não jogue lixo ou entulho na encosta.

* Não despeje esgoto nos barrancos.

* Não faça queimadas.