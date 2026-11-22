Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após um acidente na BR-381, no distrito de Chácara Velha, pertencente ao município de São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas Gerais. A ocorrência foi registrada na noite desse sábado (21/11), e envolveu uma moto, um carro, um ônibus e um caminhão.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, pessoas que passavam pela região relataram que o coletivo seguia no sentido João Monlevade, e durante uma ultrapassagem, ocupou parte da faixa da contramão.

O carro que seguia no sentido Belo Horizonte, ao passar ao lado do ônibus, bateu contra a moto que estava atrás do coletivo. Um caminhão cegonha que estava atrás do carro, por sua vez, atropelou os dois homens que estavam na moto.

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Um dos ocupantes da motocicleta morreu no local. O outro ocupante apresentava múltiplas fraturas. Os bombeiros o imobilizaram e ele foi encaminhado para atendimento hospitalar.