Um homem, de 41 anos, foi morto a tiros na noite desse sábado (21/11) na Rua Halley, no Bairro Jardim Riacho das Pedras, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima estava no banco do passageiro de um carro. O motorista do veículo, de 37 anos, também foi atingido pelos disparos, mas foi socorrido. Ninguém foi preso até o momento.

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Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam saindo de uma festa quando o ataque aconteceu. Com os disparos, o carro em que as vítimas estavam bateu contra o muro de uma residência. Conforme o proprietário do imóvel, houve danos nas paredes da sala e do banheiro.

O homem que sobreviveu foi atingido por três tiros e socorrido pela própria esposa. Ela contou que ouviu os tiros, mas não soube dar mais detalhes sobre a dinâmica do crime.

Segundo a PM, o homem que foi socorrido não quis falar com os policiais sobre possíveis autores ou motivações do crime. Ainda conforme a corporação, o homem tem diversas passagens pela polícia por ocorrências como estelionato, posse ilegal de arma, receptação e roubo.

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Já a outra vítima não possuía passagens anteriores. Até o momento, ninguém foi preso. O caso é investigado.