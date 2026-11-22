Belo Horizonte está sob alerta de chuva neste domingo (22/11). O comunicado foi emitido pela Defesa Civil pela manhã, e é válido até às 8h desta segunda-feira (23).

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De acordo com o órgão municipal, há possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. Mais cedo, a Defesa Civil já havia comunicado sobre a previsão de precipitações a qualquer hora do dia, com intensidade moderada a forte.

A recomendação é evitar áreas sujeitas a alagamentos, próximas a árvores e encostas, já que os ventos e o solo encharcado podem provocar quedas e deslizamentos de terras.

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Recomendações

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.



- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.



- Atenção especial para áreas de encostas e morros.



- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).



- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.