Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.



O dia a dia de quem trafega por Belo Horizonte tem sido marcado por uma rotina cada vez mais tensa, barulhenta e perigosa. Dados do Painel de Sinistro de Trânsito da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG) mostram um avanço preocupante da violência viária no município: entre janeiro e setembro de 2026, foram registrados 69.676 acidentes de trânsito na capital. O número representa uma alta de 5,5% em relação ao mesmo período de 2025, quando a cidade contabilizou 65.829 ocorrências.

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O som de freadas bruscas e batidas no trânsito não apenas são cada vez mais frequentes na paisagem urbana de BH como acendem outro alerta. Nos primeiros nove meses deste ano, os sinistros de trânsito deixaram 11.324 vítimas na capital, sendo 88 fatais. O diagnóstico desenhado pelos dados aponta que o crescimento dos acidentes está concentrado nos grandes corredores de transporte da cidade, em áreas centrais de intenso fluxo comercial e nas vias de ligação intermunicipal.



No topo da lista das vias com maior número de acidentes registrados em BH está a Avenida Cristiano Machado, que liga o Centro às regiões Nordeste e Venda Nova, e serve como vetor de acesso ao Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana. Sozinha, a via registrou 2.905 acidentes de janeiro a setembro deste ano. A combinação entre tráfego pesado, alto volume de veículos de passeio, transporte coletivo pelas pistas exclusivas do Move e travessias de pedestres cria um ambiente de alta complexidade e risco.



Logo em seguida, na segunda posição, aparece o Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, com 2.837 ocorrências. Assim como a Avenida Cristiano Machado, o Anel permanece como uma das vias mais críticas de todo o estado de Minas Gerais. A convivência no mesmo espaço entre carretas de carga pesada em trânsito de longa distância e veículos de passeio em deslocamentos urbanos, somada a trechos com declives acentuados, gera colisões sucessivas e retenções quilométricas.



Já a Avenida do Contorno, alça que delimita a área central planejada da cidade, ocupa a terceira posição com 2.103 registros. Com um fluxo ininterrupto de conversões, semáforos, pontos de ônibus e entradas de garagens, a via reflete o adensamento do coração financeiro e comercial da capital.



O levantamento revela que os 10 principais corredores de tráfego concentram parcela significativa de toda a acidentalidade da capital. A Avenida Antônio Carlos, com 1.814 ocorrências, e a Avenida Amazonas (1.700 registros) fecham o grupo das cinco vias mais perigosas, evidenciando que as grandes artérias que canalizam os fluxos das regiões Norte e Oeste em direção ao hipercentro são palcos de colisões diárias.

ESPECIALISTAS SE PREOCUPAM

De acordo com o professor Agmar Bento, do Departamento de Engenharia de Transportes do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), a liderança de algumas das vias no ranking não é por acaso. As vias – sobretudo as avenidas – citadas na lista são consideradas importantes eixos de ligação na cidade e apresentam um volume de tráfego elevado, o que, segundo ele, aumenta a exposição e, consequentemente, a chance de acidentes.

“Além disso, são vias que concentram diferentes tipos de usuários, incluindo motoristas, motociclistas, pedestres e usuários do transporte coletivo. Em alguns trechos, as condições para os deslocamentos a pé ainda são inadequadas, o que aumenta a vulnerabilidade dos pedestres”, destaca Bento.

Conforme o especialista, o crescimento do número de acidentes também indica um agravante. “Um aumento de 5,5% pode parecer pequeno em termos percentuais, mas representa mais de 3 mil ocorrências adicionais em apenas nove meses”, diz. “Esse crescimento mostra a necessidade de ampliar os investimentos em segurança viária, especialmente em infraestrutura, gerenciamento e controle da velocidade, fiscalização e conscientização dos usuários do sistema de trânsito”, conclui.



FALTA DE ATENÇÃO É ACAUSA PREDOMINANTE



Dentre as causas determinantes dos sinistros registrados, o fator humano desponta como o principal motivo nos sinistros na capital. A falta de atenção lidera isoladamente as justificativas registradas no painel da Sejusp, sendo apontada em 36.582 acidentes – o equivalente a mais da metade de todas as ocorrências mapeadas no período.



Segundo o especialista em segurança viária, a falta de atenção e o uso indevido de dispositivos eletrônicos ao volante, como celulares para navegação ou troca de mensagens, bem como as distrações internas e ao estresse decorrente de congestionamentos prolongados.



“Os sinistros de trânsito normalmente resultam da interação de diferentes fatores. O comportamento dos usuários é um deles, envolvendo situações como excesso de velocidade, uso do telefone celular ao dirigir, condução sob efeito de álcool ou outras drogas e desrespeito às regras de trânsito”, explica.



Na sequência do fator falta de atenção estão as causas relacionadas ao trânsito, como manobras bruscas imprevistas de terceiros ou lentidão repentina, que aparecem na segunda colocação, com 17.033 casos. A má visibilidade, provocada por fatores climáticos como chuva e neblina ou deficiências na iluminação pública e sinalização, responde por 3.316 acidentes. O costume de não manter a distância de segurança em relação ao veículo da frente gerou 3.253 colisões, enquanto a desobediência à parada obrigatória ocasionou 1.916 acidentes nas vias da cidade.



AUTOMÓVEIS NO TOPO



O mapeamento da Sejusp-MG também detalha os tipos de veículos envolvidos em acidentes na capital mineira. Os automóveis de passeio lideram com folga, somando 61.477 participações em sinistros nos primeiros nove meses de 2026. Já as motocicletas aparecem na segunda posição, envolvidas em 16.519 acidentes. Embora numericamente abaixo dos automóveis, as motos representam o segmento mais crítico quando analisada a severidade dos ferimentos.



Os ônibus surgem no terceiro lugar do ranking, com 5.496 ocorrências, seguidos pelos caminhões (4.721) e pelas caminhonetes (2.540). A presença do transporte coletivo e de carga nos números ressalta como o compartilhamento do espaço viário entre veículos de portes distintos exige atenção redobrada quanto aos pontos cegos e tempos de frenagem. Conforme o painel de trânsito, um mesmo acidente pode envolver mais de um veículo.



BAIRROS MAIS ATINGIDOS



Ainda de acordo com o levantamento da Sejusp, a distribuição espacial dos acidentes em Belo Horizonte demonstra uma correlação direta com a densidade populacional, comercial e de serviços. O Centro desponta como a área geográfica com o maior quantidade de acidentes, totalizando 3.193 ocorrências entre janeiro e setembro de 2026.



As regiões Leste e Centro-Sul também registram números expressivos. O Bairro Santa Efigênia aparece em segundo lugar, com 1.655 acidentes, impulsionado pela presença do área hospitalar e pela passagem de importantes vias de ligação, como as avenidas do Contorno e dos Andradas.



Na Região Noroeste, o Carlos Prates ocupa a terceira posição, com 1.283 acidentes, influenciado pelo traçado do Anel Rodoviário e da Avenida Dom Pedro II. A Savassi, com 1.245 registros, e o Padre Eustáquio, com 1.216, completam a lista dos cinco bairros mais afetados.

SEGURANÇA VIÁRIA NA CAPITAL

Diante do crescimento sistemático dos índices de acidentes em BH, Agmar Bento aponta que a alta dos dados deve ser compreendida não apenas como um alerta, mas como um momento decisivo e necessário para reorientar políticas públicas e ampliar investimentos no setor.



Para ele, o enfrentamento da violência no trânsito das grandes metrópoles exige uma abordagem multidisciplinar que reconhece a suscetibilidade humana ao erro e projeta a infraestrutura para mitigar a gravidade dos impactos. De acordo com Bento, o fortalecimento da segurança viária em BH requer ações coordenadas em algumas frentes prioritárias.



“É necessário melhorar e manter adequadamente a sinalização horizontal e vertical, oferecer melhores condições de circulação e travessia para os pedestres, identificar e tratar pontos críticos e intensificar a fiscalização, principalmente em relação ao excesso de velocidade. A gestão da velocidade é um dos elementos centrais da segurança viária, pois a velocidade influencia tanto a probabilidade de ocorrência de um sinistro quanto a gravidade de suas consequências”, ressalta.

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Levantamento da Sejusp identifica os trechos onde ocorrem mais sinistros. Na Avenida Cristiano Machado, os acidentes concentram-se na altura dos bairros Ipiranga, Solimões e no cruzamento com o Anel Rodoviário. Já as ocorrências mais frequentes no Anel Rodoviário ocorrem nos bairros Padre Eustáquio, Dom Silvério e Jaraguá. Na Contorno, nos bairros Barro Preto, Colégio Batista e Avenida Tereza Cristina.