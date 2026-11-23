O motorista da carreta que invadiu uma clínica na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (23/11), relatou que perdeu o controle do veículo após os pneus patinarem no asfalto molhado. Segundo ele, ao perceber que não conseguiria controlar a direção, tentou desviar dos carros que estavam próximos, mas acabou atingindo a fachada da clínica e os veículos que estavam no estacionamento do local.

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Messias Pereira de Almeida seguia da Paraíba para Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para fazer a descarga de 32 toneladas de minério de ferro. De acordo com o motorista, a viagem já durava pelo menos quatro dias. Ele também afirmou que não conhecia Belo Horizonte e nunca havia passado pela capital mineira.

Após o acidente, ele entrou em contato com a empresa responsável pelo caminhão, sediada no Paraná, para comunicar o ocorrido. A empresa ficou responsável por acionar o seguro e tomar as providências necessárias.

Messias Pereira de Almeida, motorista há 30 anos, relata que perdeu o controle com o asfalto molhado Camila Lyrio/EM

Apesar de estar bastante abalado com os danos provocados pelo acidente, o motorista demonstrou tranquilidade sobre o fato de ninguém ter se ferido gravemente. Com semblante triste e preocupado, contou que em 30 anos de profissão, nunca havia passado por uma situação como essa.

O acidente

O acidente aconteceu no trecho conhecido como "tobogã", na Avenida do Contorno, na esquina com a Rua Pium-í. A carreta perdeu o controle e atingiu um Jeep Compass e uma caminhonete que estavam no local, antes de invadir a fachada de uma clínica.

Duas pessoas que estavam no Jeep Compass precisaram de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista da carreta também sofreu uma lesão na mão direita.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para avaliar possíveis danos estruturais no imóvel. Após a vistoria, os militares deixaram o local e informaram que não havia riscos. A rede elétrica também foi atingida pelo impacto, causando danos à fiação e ao padrão de energia. A Cemig foi acionada para adotar as medidas necessárias e garantir a segurança na região.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.