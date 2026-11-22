Um indígena investigado por homicídio qualificado na Terra Indígena Xakriabá, em São João das Missões, no Norte de Minas Gerais, foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF) neste domingo (22/11). O crime ocorreu em 3 de outubro deste ano, durante um evento recreativo na Aldeia Sumaré III. Segundo as investigações, o suspeito matou o próprio sobrinho, também indígena, com um disparo de revólver calibre .38, após um desentendimento que começou durante uma festa.



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De acordo com a Polícia Federal, a discussão teve origem em um conflito interpessoal entre os dois. O desentendimento evoluiu para uma luta corporal, até que o investigado sacou a arma de fogo e efetuou o disparo contra o sobrinho. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.



A arma utilizada no crime era um revólver calibre .38 que, conforme a investigação, estava em posse irregular do suspeito. O episódio aconteceu na véspera do primeiro turno das eleições de 2026, mas, segundo as informações divulgadas pela PF, a motivação do homicídio estaria relacionada ao desentendimento entre os familiares, sem indicação de relação com o processo eleitoral.



O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Única da Comarca de Manga, responsável pela decisão judicial. A ordem foi cumprida pela Polícia Federal neste domingo, quase dois meses após o assassinato.



Procedimentos



A corporação informou que a operação observou as garantias legais e as particularidades socioculturais do investigado. Antes do cumprimento da ordem, houve comunicação à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), conforme estabelece a Resolução nº 287/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



A norma estabelece diretrizes para o tratamento de pessoas indígenas pelo sistema de Justiça, com atenção às especificidades culturais e aos direitos dos povos originários durante os procedimentos judiciais e penais.



Após a prisão, o investigado foi encaminhado para os procedimentos de polícia judiciária e permanecerá à disposição da Justiça.



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A Polícia Federal não divulgou a identidade do preso nem detalhes adicionais sobre as circunstâncias do crime. O caso segue sob investigação.