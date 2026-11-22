Presos que publicaram selfies dentro de cela em MG são identificados
Sejusp instaurou procedimento administrativo para apurar como celular entrou na cela; imagens de detentos circularam nas redes sociais
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Detentos que publicaram selfies nas redes sociais aparentemente dentro de uma cela do sistema prisional de Minas Gerais foram identificados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A pasta instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias da entrada do aparelho celular na cela.
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As imagens mostram presos fazendo autorretratos sozinhos e em grupo. Os registros foram compartilhados inicialmente em perfis pessoais e, posteriormente, divulgados por uma página dedicada a notícias policiais. As fotos começaram a repercutir na internet na quinta-feira (19/11).
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Em nota, a Sejusp informou que os detentos foram identificados. A secretaria, no entanto, não divulgou mais detalhes sobre o caso por questões de segurança.
“Salientamos ainda que foi instaurado um procedimento interno para apurar administrativamente as circunstâncias da entrada do aparelho na cela”, informou a pasta.
Algumas das publicações indicavam como localização o Presídio de São Joaquim de Bicas II, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Sejusp, contudo, não confirmou que as imagens tenham sido feitas nessa unidade.
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As fotografias teriam sido publicadas nos destaques do Instagram entre 22 de agosto e 2 de setembro. Os perfis pessoais dos detentos, que eram abertos, foram desativados.