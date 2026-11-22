Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Detentos que publicaram selfies nas redes sociais aparentemente dentro de uma cela do sistema prisional de Minas Gerais foram identificados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A pasta instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias da entrada do aparelho celular na cela.

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As imagens mostram presos fazendo autorretratos sozinhos e em grupo. Os registros foram compartilhados inicialmente em perfis pessoais e, posteriormente, divulgados por uma página dedicada a notícias policiais. As fotos começaram a repercutir na internet na quinta-feira (19/11).

Em nota, a Sejusp informou que os detentos foram identificados. A secretaria, no entanto, não divulgou mais detalhes sobre o caso por questões de segurança.

“Salientamos ainda que foi instaurado um procedimento interno para apurar administrativamente as circunstâncias da entrada do aparelho na cela”, informou a pasta.

Algumas das publicações indicavam como localização o Presídio de São Joaquim de Bicas II, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Sejusp, contudo, não confirmou que as imagens tenham sido feitas nessa unidade.

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As fotografias teriam sido publicadas nos destaques do Instagram entre 22 de agosto e 2 de setembro. Os perfis pessoais dos detentos, que eram abertos, foram desativados.