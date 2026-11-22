Uma criança de 6 anos ficou com o dedo preso em um dos furos de parafuso da roda de um automóvel e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), na manhã deste domingo (22/11), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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De acordo com os bombeiros, uma guarnição do Posto Avançado de Betim foi acionada para atender à ocorrência. Ao chegar ao local, os militares constataram que o dedo da criança estava preso na roda do veículo.

Para realizar a retirada com segurança, os bombeiros precisaram cortar partes da roda, utilizando ferramentas apropriadas para esse tipo de atendimento.

Após o procedimento, a criança foi liberada sem apresentar ferimentos.

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O Corpo de Bombeiros reforça a importância da atenção e da supervisão de crianças durante atividades próximas a veículos e objetos que possam oferecer riscos de acidentes.