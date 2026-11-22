Dia de festa na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte da capital, para saudar o titular do templo que é o “coração” da Arquidiocese de Belo Horizonte. Na manhã deste domingo (22), o arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo presidiu missa solene, às 10h30, com participação de padres, diáconos, evangelizadores e leigos. Durantea “Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, dom Walmor disse que a realeza significa, na prática, estarmos a serviço, com oferta e cuidado, dos que sofrem e dos necessitados".

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Morador de Venda Nova, o casal Ricardo Ibrahim, policial militar, e Naiara Gouvêa, levou os filhos João Pedro, de 12, Miguel, de 9, e Liz, de 11 meses. "É importante vir com a família à igreja, aos domingos e em celebrações importantes, como a de hoje. É um ambiente muito bom", disse Ricardo.

Residente no Bairro Dona Clara, na Região da Pampulha, a analista financeira Larissa Franco, casada, foi com a filha Maria Alice, um ano e meio."Venho pela celebração de Cristo Rei e para agradecer a Deus por tudo e todos. Este momento é também o início da preparação para o Natal", disse Larissa.

TENDA DA PAZ

Mesmo já inaugurada a Tenda da Paz (espaço celebrativo da catedral) – a cerimônia ocorreu na terça-feira (17) presidida por dom Walmor – a solenidade em louvor a Cristo Rei, unindo espiritualidade, formação e devoção, foi realizada no local a se tornar, brevemente, um espaço multiuso. É que, atualmente, o espaço celebrativo recebe ambientação interna, com a preparação dos mosaicos.

Com capacidade para cerca de mil fiéis, sob uma cúpula, a Tenda da Paz fica no nível da Avenida Cristiano Machado, no ponto mais alto do complexo arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer (1907-2012). Conforme a Arquidiocese de BH, o templo já tem a infraestrutura concluída.

Com as obras em andamento, após 13 anos do início (em 4 de novembro de 2013), continuam as campanhas, entre elas a de doação de cimento, para conclusão do templo. Conforme divulgou a Arquidiocese de BH, a Festa de Cristo Rei constitui também “uma oportunidade para que os fiéis manifestem o compromisso com a missão evangelizadora da Igreja”. Informações no site da arquidiocese.

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SIGNIFICADO

A Festa de Cristo ou Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, é celebrada no último domingo do Ano Litúrgico que, em 2026, ocorre neste domingo (22). Foi instituída em 1925 pelo papa Pio XI na encíclica "Quas primas", durante o Ano Jubilar e os 1600 anos do Concílio de Niceia (que definiu a divindade de Cristo). A festa significa que, diferentemente de poderes políticos ou materiais, o reinado de Jesus é marcado pelo amor, perdão, paz, justiça e serviço aos mais necessitados.