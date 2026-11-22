Uma menina de 3 anos foi localizada em segurança após permanecer desaparecida por aproximadamente duas horas em uma área de mata próxima ao Bairro Santo André, em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas. A localização da criança ocorreu na tarde desse sábado (21/11) e foi divulgada pela Polícia Militar neste domingo (22/11).

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A criança acompanhava a avó para colher frutos na região. Em determinado momento, a mulher entrou em uma área de vegetação mais fechada, deixando a neta nas proximidades. Ao retornar, percebeu que a menina não estava mais no local.

A Polícia Militar foi acionada e mobilizou diversas equipes do turno de serviço, contando também com o apoio do Corpo de Bombeiros e de moradores do bairro que conheciam a região.

Durante as buscas, foi realizado um cerco na área, seguido de uma varredura minuciosa pela mata, incluindo trilhas e locais de difícil acesso, com atenção especial aos trechos próximos a barrancos.

Após aproximadamente duas horas de desaparecimento, a criança foi localizada por um morador que conhecia bem a região e participava das buscas.

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A menina foi encontrada em boas condições de saúde, sem lesões aparentes, e entregue em segurança aos familiares.