Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A carreta que perdeu o controle ao tentar subir a Avenida do Contorno, desceu de ré, atingiu dois carros e invadiu uma clínica na esquina com a Rua Pium-í, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, estava carregada com 32 toneladas de minério.

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O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (23/11), por volta das 8h15. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o motorista teria girado o volante ao perceber que o veículo estava perdendo o controle e voltando de ré, na tentativa de evitar uma colisão mais grave.

Ao perder o controle, o veículo atingiu um Jeep Compass e uma caminhonete estacionados na avenida e só para quando atinge a clínica.

Duas pessoas que estavam no Jeep Compass foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista da caminhonete estava no estabelecimento no momento do acidente, não se feriu.

Risco estrutural e elétrico

Após a colisão, os bombeiros iniciaram uma vistoria na estrutura da clínica para avaliar possíveis danos e o risco de desabamento. A equipe também foi acionada devido à possibilidade de comprometimento da edificação.

O impacto atingiu ainda um padrão de energia elétrica, provocando o rompimento da fiação. Por causa do risco de eletrocussão, uma equipe da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para atender à ocorrência.

O acidente provocou a interdição de duas faixas da Avenida do Contorno, no sentido Avenida Afonso Pena.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.