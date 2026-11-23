“Graças a Deus foi no momento de pouco movimento, então não tivemos grandes feridos.” O relato é de Leonardo Araújo, médico e sócio da Clínica Rejuvenesce, atingida por uma carreta na manhã desta segunda-feira (23/11), na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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O veículo, que transportava 32 toneladas de minério, teria apresentado uma falha mecânica enquanto subia um trecho da Avenida do Contorno. Sem conseguir avançar, a carreta desceu de ré, atingiu um Jeep Compass e uma caminhonete que estavam estacionados e invadiu a clínica, na esquina com a Rua Pium-í.

Segundo Leonardo, o impacto danificou a fachada e a entrada do estabelecimento, mas não comprometeu a estrutura interna. “A clínica não teve a sua estrutura abalada, só essa parte da recepção, foi essa parte da entrada, na verdade a fachada”, explicou o médico.

O barulho da colisão e a violência com que a carreta atingiu o estabelecimento assustaram quem estava no local. “Foi um grande susto, um barulho imenso. Muitos colaboradores estavam chegando à clínica, a gente com a visão direta ali do ocorrido. Ninguém esperava”, relata.

Atendimento aos pacientes

Leonardo afirmou que os bombeiros avaliaram o local e deram liberação para a clínica, sem identificar problemas estruturais. “Por hora, os bombeiros deram liberação, zero problema estrutural. Enfim, estamos aqui colaborando com eles para o que precisarem e, qualquer novidade, a gente vai entrar em contato, vamos dar notícia”, afirma o médico.

Segundo ele, a equipe manteve contato com os pacientes e buscou alternativas para não interromper a assistência.

"A gente segue com o atendimento online da clínica para não desguarnecer os nossos pacientes. A clínica está com os pacientes que estão na clínica, todos bem, funcionamento online, funcionamento normalizado aqui dentro e gratidão por não termos vítimas no acidente dessa tragédia horrível. Nosso foco é a segurança dos pacientes. O dano material é secundário”, afirmou o médico.

Avaliação dos bombeiros

A reportagem do Estado de Minas procurou o Corpo de Bombeiros para confirmar se a clínica poderia ou não funcionar. A corporação informou que, embora o interior do imóvel estivesse preservado e os pacientes que já estavam em atendimento pudessem concluir os procedimentos, orientou que novas pessoas não entrassem no estabelecimento enquanto a área de acesso permanecesse isolada, por precaução.

Segundo os militares, a área que apresentou suspeita de possíveis danos estruturais foi a parte da frente da clínica, onde a carreta bateu. O veículo não chegou a avançar para o interior do imóvel. Por isso, os pacientes que já estavam no local, inclusive aqueles que passavam por pequenos procedimentos estéticos, foram autorizados a permanecer na unidade.

“Quem está lá dentro fazendo atendimento está saindo com uma certa escolta. Tem uma sinalização por cones e pessoas responsáveis, balizando o pessoal para sair”, explicou um representante da corporação.

A orientação para impedir a entrada de novos pacientes foi motivada pelo risco de circulação na área atingida. De acordo com os bombeiros, apesar de o interior da clínica estar preservado, ainda não era possível descartar a possibilidade de danos estruturais em algum ponto do caminho de acesso ao estabelecimento.

O isolamento também estava relacionado à retirada da carreta, que transportava 32 toneladas de minério e não conseguia deixar o local com a carga. A operação dependia da chegada de outro veículo para fazer o transbordo do material. Um reboque da BHTrans também estava no local.

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* Estagiárias sob supervisão da editora Ellen Cristie.