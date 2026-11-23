A carreta que atingiu dois veículos e invadiu uma clínica na manhã desta segunda-feira (23/11), na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, trafegava por uma via onde a circulação desse tipo de veículo é proibida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a BHTrans, a proibição da circulação de carretas nos principais corredores de trânsito e na Região Central da capital está em vigor há mais de 15 anos. A restrição vale 24 horas por dia, todos os dias da semana, e a Avenida do Contorno está entre as vias contempladas pela regra, com sinalização específica para orientar os motoristas.

A carreta transportava 32 toneladas de minério quando ao tentar subir a avenida apresentou uma falha mecânica e acabou perdendo o controle. Sem conseguir avançar, a carreta desceu de ré, atingiu um Jeep Compass e uma caminhonete que estavam estacionados e invadiu a clínica, na esquina com a Rua Pium-í.

Uma mulher de 74 anos e um homem de 61 que estavam no Jeep Compass foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para unidades hospitalares. O motorista da caminhonete estava no estabelecimento no momento do acidente, não se feriu.

Retirada da carreta

A operação para retirar o veículo exigiu cuidados para evitar o risco de tombamento. Por determinação do Corpo de Bombeiros, foi necessário fazer o transbordo da carga antes da remoção da carreta.

Para auxiliar no procedimento, a BHTrans deslocou dois reboques superpesados, responsáveis por ancorar e estabilizar o veículo durante os trabalhos.

Enquanto a operação era realizada, o trânsito na Avenida do Contorno, no sentido Savassi/Serra, foi desviado para a Rua Professor Moraes.

Transporte de cargas especiais

A BHTrans esclareceu ainda que veículos responsáveis pelo transporte de cargas excepcionais, de grandes dimensões ou indivisíveis precisam de autorização específica para circular. Depois da concessão da licença, é organizada uma operação especial para garantir a segurança do deslocamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão