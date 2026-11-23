O Corpo de Bombeiros orientou que novos pacientes não entrassem na Clínica Rejuvenesce, atingida por uma carreta na manhã desta segunda-feira (23/11), na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A recomendação foi adotada por precaução, uma vez que ainda há dúvidas sobre as condições estruturais da área de acesso ao estabelecimento, atingida pelo veículo.

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A carreta, que transportava 32 toneladas de minério, apresentou problemas enquanto subia um trecho da Avenida do Contorno. Sem conseguir avançar, o veículo desceu de ré, atingiu um Jeep Compass e uma caminhonete estacionados e invadiu a clínica, que fica na esquina da avenida com a Rua Pium-í.

Após a colisão, os militares avaliaram as condições do imóvel e identificaram que a área com suspeita de possíveis danos estava concentrada na parte da frente, onde ocorreu o impacto. Segundo a corporação, a carreta não avançou para o interior da edificação, que permaneceu preservado.

Saída dos pacientes

No momento do acidente, havia pacientes dentro da clínica, inclusive pessoas que passavam por procedimentos estéticos. Alguns estavam em intervenções mais invasivas, o que impedia a retirada imediata por questões de segurança.

A orientação dos bombeiros foi permitir que os atendimentos já iniciados fossem concluídos. Depois, os pacientes deveriam deixar o estabelecimento acompanhados por responsáveis e com o auxílio de uma sinalização montada no local.

“Quem está lá dentro fazendo atendimento está saindo com uma certa escolta. Tem uma sinalização por cones e pessoas responsáveis, balizando o pessoal para sair”, explicou um representante da corporação.

A entrada de novos pacientes, por outro lado, foi desaconselhada. Segundo os militares, a restrição busca evitar a circulação de pessoas pelo caminho de acesso atingido pela carreta, onde ainda não era possível descartar a existência de algum dano estrutural.

Retirada da carreta

A área também foi isolada para retirar o veículo. Como a carreta transportava 32 toneladas de minério e não tinha condições de deixar o local com a carga, foi necessário aguardar outro caminhão para realizar o transbordo do material.

Um reboque da BHTrans também estava no local para auxiliar na ocorrência. Até a conclusão dos procedimentos, os bombeiros mantiveram a orientação de restringir a entrada de novos pacientes e organizar a saída daqueles que já estavam em atendimento.

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*Estagiária sob supervisão