Dois foragidos da Justiça do Espírito Santo foram presos no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte (BH), nesta segunda-feira (23/11). Yan Pilon Amorim, de 22 anos, e Maikon Ponath (vulgo MK), de 32, integravam a lista de mais procurados do estado capixaba, por envolvimento com o tráfico de drogas.

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Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), testemunhas entraram em contato para denunciar um possível roubo a uma drogaria no Bairro Santa Tereza. Ainda de acordo com os relatos, os suspeitos teriam ido a comunidade Vila Dias, na mesma região.

Os agentes de segurança foram ao local, localizaram e abordaram os envolvidos. De início, os dois informaram nomes falsos aos militares, que não condiziam com os registros da PMMG.

Depois de um tempo, eles falaram os nomes verdadeiros aos policiais. Ao jogarem os dados no sistema, foram encontrados mandados de prisão contra os dois.

Maikon informou aos militares que morava em BH havia dez anos. Yan, por sua vez, residia na capital mineira havia quatro anos. Ambos eram procurados por tráfico de drogas e participação em grupo criminoso.

A suspeita é de que eles estariam envolvidos no Primeiro Comando de Vitória (PCV), aliado do Comando Vermelho (CV), e teriam fugido do Espírito Santo devido ao conflito com o Terceiro Comando Puro (TCP).

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima