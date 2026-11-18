Pelo menos quatro trabalhadores ficaram feridos após o desabamento de uma laje durante uma obra residencial na tarde desta quarta-feira (18/11), na Rua Astolfo Dutra, no bairro Pompéia, na Região Leste de Belo Horizonte. Uma das vítimas chegou a ficar soterrada sob os escombros. A Defesa Civil municipal realizou uma vistoria no endereço e determinou o isolamento do apartamento atingido e da garagem do imóvel como medida preventiva.

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O acidente ocorreu no número 1.053, onde uma estrutura que integrava a área privativa de um apartamento cedeu enquanto os operários trabalhavam. De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, quatro homens foram atingidos pela queda. Quando as equipes de resgate chegaram, todos já estavam fora dos escombros.

A Defesa Civil confirmou que o desabamento atingiu a laje da área privativa do apartamento 101. Após avaliar o local, os técnicos determinaram o isolamento da unidade e da garagem, com o objetivo de evitar a circulação de moradores e outras pessoas em áreas que possam oferecer riscos.

O responsável pelo imóvel recebeu a oferta de acolhimento em um abrigo público, mas recusou. Ele foi notificado a tomar as providências necessárias para garantir a segurança da edificação e adotar as medidas cabíveis diante dos danos identificados.



A estrutura que desabou é ligada a um prédio de três pavimentos, o que motivou a avaliação das condições de segurança do imóvel. A vistoria buscou identificar possíveis riscos decorrentes do comprometimento da laje e a necessidade de medidas para prevenir novos acidentes.



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As causas do desabamento ainda não foram esclarecidas. Também não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde dos quatro trabalhadores nem sobre eventuais encaminhamentos para unidades hospitalares.