Morreu nesta quarta-feira (18/11) uma das vítimas do incêndio registrado em 12 de outubro, na Rua Rubi, no Bairro Prado, Região Oeste de Belo Horizonte. Luciane Teixeira, de 56 anos, estava internada em estado grave no Hospital João XXIII desde o dia da ocorrência. O filho dela, Otto Sanches, de 20, também foi atingido pelo fogo e permaneceu hospitalizado por quase um mês, até receber alta em 11 de novembro.



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A morte foi comunicada pela família, que informou que os detalhes sobre o velório e o sepultamento serão divulgados posteriormente. A tragédia mobilizou equipes de socorro e deixou mãe e filho entre as vítimas que precisaram de atendimento hospitalar.



Incêndio mobilizou equipes de emergência



O fogo atingiu um apartamento no segundo andar de um edifício residencial, na altura do número 420 da Rua Rubi, no Bairro Prado. A ocorrência foi registrada na tarde de 12 de outubro e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar.



Na ocasião, Luciane foi encontrada inconsciente e precisou ser socorrida em estado gravíssimo. Segundo informações divulgadas após o incêndio, ela sofreu queimaduras em aproximadamente 60% do corpo e foi encaminhada ao Hospital João XXIII, onde permaneceu internada.

Otto também sofreu queimaduras e foi levado à mesma unidade hospitalar. O jovem teve cerca de 10% do corpo atingido. Depois de quase um mês de internação, recebeu alta em 11 de novembro.

A ocorrência exigiu a mobilização de sete viaturas dos bombeiros. Moradores também participaram dos esforços para retirar as vítimas do imóvel enquanto as chamas atingiam o apartamento.

O incêndio provocou danos expressivos no imóvel. Em vistoria realizada após o combate às chamas, a Defesa Civil de Belo Horizonte identificou perda total dos móveis do apartamento atingido, além de danos nas tubulações e nas instalações elétricas de todos os cômodos.

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Também foram constatados danos nos vidros das janelas do apartamento imediatamente acima. Apesar dos estragos, a avaliação preliminar apontou baixo risco construtivo para a edificação. O imóvel atingido e trechos das fachadas foram isolados preventivamente, devido às condições identificadas pelos técnicos.



A família ainda não divulgou informações sobre os horários e o local do velório e do sepultamento.